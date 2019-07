Avengers Endgame: arma de Thanos fue inspirada en su helicóptero “ThanosCopter"

En “Avengers: Infinity War”, Thanos (Josh Brolin) hizo gala de sus puños y gemas del infinito para vencer a los vengadores y eliminar a la mitad del universo. Sin embargo, en “Avengers: Endgame”, lo vimos usando una larga espada capaz de destruir el escudo del Capitán América (Chris Evans) y detener al Mjolnir y Stormbreaker de Thor (Chris Hemsworth).

Muchos de los fanáticos se emocionaron con esta nueva arma del titán, la cual lo hacía ver imponente. Es por ello que salta la pregunta, ¿cómo lo obtuvo? o ¿de dónde se inspiraron para crearla? Aunque no lo creas, fue creada apartir del helicóptero de Thanos o el ThanosCopter.

Sí, así como lo lees. La poderosa arma que usó Thanos en “Avengers: Endgame” estuvo inspirada en la aleta del helicóptero que usó el titán en los cómics infantiles Spidey Super Stories. Así lo hizo saber Jim Starlin, creador del villano. Sin embargo, no está muy feliz que digamos.

“Una de las cosas que hicieron y por la que nunca perdonaré a los Russo y a Markus y McFeely (guionistas) es el arma que utilizaron, la cual está inspirada en el helicóptero de Thanos, algo de lo que casi todos se habían olvidado”, empieza Starlin para Digital Spy.

“Originalmente, el ThanosCopter fue creado por Larry Lieber para unos libros infantiles llamados Spidey Super Stories. Thanos iba por ahí robando bancos con el nombre “Thanos” escrito en un lado de su helicóptero, lo que siempre me pareció un poco extraño. Intenté ignorarlo y pensé que la gente se había olvidado, pero lo pusieron en la película. Me acreditaron que lo había creado y yo decía: ‘No. No fui yo”, finaliza el creador de Thanos.

Ahora último, los directores de “Avengers: Endgame” revelaron que, si bien era un guiño que pocos fans lo iban a notar, la espada doble que usó Thanos fue creada por Eiitri, el enano que construyó el Stormbreaker. Incluso está hecho de un material más fuerte que el vibranium.

