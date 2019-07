Estas son las 6 películas anime que te harán llorar [VIDEO]

Cada vez más los animes van agarrando mayor popularidad y hasta Netflix los ha incluido en sus catálogos, pero a veces puede ser un poco confuso decidir por uno para aquellos que no están muy metidos en el tema.

Por eso, te recomendamos la lista de seis películas anime que te sacarán lágrimas no solo por su triste o conmovedora historia, sino por la música y elementos visuales que en combinación juegan un gran papel.

The Girl who leapt through time (2006)

Makoto Konno, es una estudiante de secundaria que pasa el tiempo con sus amigos de instituto, Chiaki Mamiya y Kousuke Tsuda, sobre todo jugando al béisbol después de clases. La vida de Makoto da un giro inesperado cuando descubre por accidente que puede saltar en el tiempo, pero solo en el pasado. Aunque al inicio teme usar esta habilidad, luego comenzará a aplicarlo para su propio beneficio sin conocer las consecuencias que le traerá en su vida.

Your Name (2016)

La chica del pueblo, Mitsuha anhlea vivir en la ciudad y Taki, un chico de ciudad, sueña a su vez con Mitsuha, sin embargo, ninguno de los dos se conocen. Ambos, descubren que a través del sueño pueden intercambiar cuerpos y comienzan a comunicarse por medio de notas. Conforme van pasando dificultades por hacerse pasar por el otro, los dos se van enamorando, pero hay algo que les dificulta conocerse: viven con diferencias temporales.

A Silent Voice (2016)

Shoko Nishimiya es una estudiante de primaria sorda que comienza a sufrir bullying de sus nuevos compañeros por su condición, siendo el peor de todos, Ishida Shoya, causando de Nishimiya se vaya de escuela por el abuso que le generaban. Pero, el agresor se vuelve victima y sufrirá las consecuencias de sus malas acciones.

La historia no solo abarca temas de bullying, sino de problemas interpersonales, la depresión y otros temas muy delicados que permanecen constante en el anime.

Hotarubi no Mori e (2011)

La protagonista Hotaru Takegawa, es una niña que cada verano va a la casa de su abuelo en un pueblo pequeño. Y en una de las visitas, cuando tenía seis años, ella se pierde en el bosque de la montaña que hay junto al pueblo y empieza a llorar por no poder salir de ahí, hasta que Gin, un chico con apariencia misteriosa que lleva una máscara de zorro, la ayuda a salir de ahí. Hotaru descubre que Gin es un “yokai”, una especie de espíritu que vive en ese bosque. Lo que Gin le advierte a Hotaru es que él no puede ser tocado por un humano porque sino dejará de existir. En el encuentro de cada verano, los dos van creando una conexión que se transformará en amor.

Wolf Children (2012)

Hana es una estudiante universitaria que se enamora de un chico solitario que finge estudiar en su salón de clases. Luego que ambos forman una relación, él le confiesa que es un hombre lobo, el último de Japón, Hana se sorprende al inicio pero decide aceptarlo, volviéndose pareja y formando un hogar. Todo cambia cuando al nacer su segundo hijo, el papá decide buscar alimento y no vuelve más a casa, todo para desatar en su muerte. Hana tendrá que lidiar con la crianza de sus dos pequeños hijos mitad lobo y ocultando su verdadera condición para que no terminen descubiertos. La lucha constante que sufre una madre soltera, el descubrimiento de uno mismo y los caminos que toman los hijos, son los temas que más destacan en esta conmovedora historia.

Grave of the Fireflies (1988)

Seita y Setsuko son dos hermanos e hijos de un oficial de la marina japonesa y de una madre amorosa que viven en Kobe. Toda la felicidad acaba cuando un día, durante un bombardeo, no consiguen llegar a tiempo al búnker donde su madre los espera y luego la encuentran en una escuela convertido en hospital con el cuerpo totalmente quemado. La historia refleja lo que algunas familias tuvieron que vivir durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y como dos niños huérfanos tienen que sobrevivir en ese tiempo de escasez y hambruna.