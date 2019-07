Elenco de Zoey 101 se reúne luego de once años [VIDEO]

La serie juvenil de Nickelodeon, “Zoey 101”, atrapó a toda una generación de adolescentes que no se despegaban de la pantalla para ver las aventuras que nos deparaban los personajes y mantenían las expectativas con cada capítulo.

Y tras rumores del reboot de “Zoey 101”, el elenco se reunió el pasado lunes en Los Ángeles luego de 11 años del último episodio de emisión de la serie.

Los actores Sean Flynn (Chase), Matthew Underwood (Logan), Paul Butcher (Dustin), Erin Sanders (Quinn), Victoria Justice (Lola), Christopher Massey (Michael) y Jack Salvatore (Mark) se juntaron para cenar junto al creador del programa Dan Schneider, sin embargo, la protagonista Jamie Lyn Spears, Zoey, no pudo asistir a la reunión.

La actriz de la serie se encontraba en Atlanta por trabajo, pero eso no impidió que sus amigos la saludaran a través de un video en Instagram.

“No solo no pude ir a la reunión, sino que no pude responder al Facetime porque me quedé dormida… ¡Gracias por el vídeo y espero verlos muy pronto”, mencionó Spears.

Los demás actores compartieron en sus redes sociales fotos de la cena en la que aparecen muy felices y emocionados por volverse a ver, los chicos también subieron un video donde se pusieron a cantar la canción de cabecera “Follow me” y generó nostalgia a más de uno.

No cabe duda que "Zoey 101″ marcó una gran etapa en todos los jóvenes y ahora se espera que la actriz principal acepte la propuesta de traer una vez más, la serie que tanto amamos.

“Follow me”, la canción oficial de “Zoey 101”