Netflix estrenaría la serie original de Saint Seiya

Después de la poca aceptación de ‘Knights of the Zodiac’, Netflix lanzaría la versión clásica del anime.

Los caballeros regresan. Después del estreno de la serie ‘Knights of the Zodiac’ en Netflix y las críticas divididas que tuvo la producción, el gigante de streaming no se queda de crazos cruzado y planea su próxima estrategia.

Según informa IGN Brasil, en un blog dedicado a enumerar los futuros lanzamientos de la plataforma, Netflix incluiría próximamente en su catálogo la serie animada original que se emitió en 1986 y llegó a América Latina a principios de los 90.

El reestreno de la serie sería un complemento para la llegada de la segunda tanda de episodios de ‘Knights of the Zodiac’, los cuales contarán las batallas de los protagonistas con los caballeros de plata.

Si Netflix llegara a estrenar la serie clásica, se cree que llegaría con el doblaje original, ya que este es uno de los puntos más criticados del reboot hecho en CGI.

Netflix: Saint Seiya ya cuenta con sus primeras críticas

A pesar que los fanáticos del manga creado por Masami Kurumada, pronosticaban un rotundo fracaso, las críticas vistas en diversos sitios especializados son variadas y no catalogan a la producción como un mal producto.

El anime original cuenta con 145 episodios, cinco películas animadas en 2D y una realizada por computadora, con un estilo similar al visto en la serie de Netflix.

A pesar que la compañía tiene la mala fama de producir remakes desastrosos (como Death Note), se sabe que la calidad de sus series son altas.

Sin embargo, cuándo salieron los adelantos y se escuchó el doblaje, los seguidores de la franquicia quedaron decepcionados y no esperaban algo bueno.

Uno de los cambios que enojó al fandom es el cambio de sexo que tuvo Shun de Andrómeda, y la inclusión de una armada militar a la trama. A continuación te dejamos las primeras críticas de la Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco.