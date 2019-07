Los Simpson: ¿Martin se va de la popular serie?

El conocido Martin Prince de “Los Simpson” podría dejar las pantallas tras la trágica muerte de su actriz de voz, Russi Taylor, cuya noticia se conoció el pasado viernes 26 de julio.

La actriz, quien falleció a los 75 años, desarrolló una larga trayectoria en el mundo del doblaje de animación, entre sus trabajos fue interpretar a las gemelas Sherri y Terri además del estudiante de intercambio, Uter, de “Los Simpson”.

Esto ha cuestionado a los fanáticos por si Martin seguiría en la serie, ya que no es la primera vez que dejan de descontinuar a un personaje en el que sus actores de doblaje han fallecido.

Tal es el caso más inesperado como el de la profesora de Bart, Edna Krabappel, cuya actriz falleció en octubre de 2013 tras perder una lucha de años contra el cáncer de mama, por lo que el estudio decidió retirar el personaje de la famosa serie animada.

La extraña muerte de Martin

PUEDES VER: Los Simpson se incorporan oficialmente a Disney con ocurrente video

No solo ocurrió con un personaje principal de “Los Simpson”, sino con la cocinera Doris de la misma animación, que hizo que los productores tomaran la decisión de “jubilar” a tal personaje por la muerte de la actriz, Doris Grau, aunque luego regrese con la voz de Tress MacNeille.

Aún no se sabe a ciencia cierta lo que ocurrirá con los personajes a los que la actriz les daba vida, sin embargo, la probabilidad que no sigan más en la serie no sería descabellado por las reiteradas ocasiones donde ocurrió lo mismo.

Muerte de Russi Taylor

Se espera que el estudio tome una decisión acertada con los estudiantes de la escuela primaria de Springfield, que sin lugar a dudas se ha ganado un lugar en el corazón de muchos espectadores.