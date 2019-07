Guillermo del Toro: niño youtuber realiza una entrevista sorpresa al cineasta

Un niño de México, de tan solo 8 años, quien tuvo la fortuna de coincidir con el director de cine, Guillermo del Toro, en un concierto sinfónico, no dudo en abordarlo en la parte final del musical para hacerle una breve entrevista que posteriormente subió a su canal de youtube llamado Titi Pro Mx.

El anecdótico hecho sucedió después de la presentación musical En casa con mis monstruos en el Auditorio Telmex de Guadalajara (México). En el show no solo se tocaron sinfonías de terror sino también algunas tonadas que musicalizaron las películas del guionista mexicano, Guillermo del Toro.

Apenas el niño mexicano se percató de la presencia del director, esperó al desenlace de la sinfónica para entrevistarlo. “¿Desde cuándo empezaste a ser amigos de los monstruos?”, fue la pregunta introductoria del pequeño youtuber, quien mostraba evidentes síntomas de nerviosismo.

“Desde chiquitito. Desde la cuna, de hecho (..) yo veía monstruos y les dije que fueran mis amigos para que me dejaran ir al baño porque no podía ir al baño, me daba miedo”, respondió el tapatío.

“Retweeteen esta entrevista exclusiva y suscribanse al canal YouTube de este audaz reportero”, escribió Guillermo del Toro, después de la entrevista, via Twitter.

La entrevista dura tan solo un minuto con siete segundos y ya tiene más 28 mil visualizaciones. El director de cine mostró, como siempre, su lado más amable y colaboró para que el vídeo del pequeño youtuber pueda proliferarse, con mayor velocidad, por las redes sociales.