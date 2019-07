Érase una vez en Hollywood: Hija de Bruce Lee molesta con Quentin Tarantino

Once Upon a Time in Hollywood (Érase una vez en Hollywood), la novena película de Quentin Tarantino, ya se estrenó en Estados Unidos y ha sido bien recibida por el público y la crítica en general.

Sin embargo, Shannon Lee no está de acuerdo con la película y como Tarantino ha representado a su padre, Bruce Lee en una escena de la cinta.

En una conversación con el portal The Wrap, Lee criticó al director, indicando que deja a Bruce como “un imbécil arrogante” y no muestra la verdad sobre el ascenso del artista marcial en el Hollywood de la década de los 60.

Te advertimos que a continuación vendrán spoilers de Once Upon Time in Hollywood, queda bajo tu responsabilidad seguir leyendo la nota. Advertido estás.

La película presenta a Bruce Lee (Mike Moh) a punto de enfrentarse con Cliff Booth (Brad Pitt) en el set del 'Avispón Verde'.

Luego de intercambiar insultos, ambos acceden a pelear durante tres rounds. La primera ronda tiene a Lee como ganador, el segundo Round se lo lleva Cliff, quién termina golpeando al Dragón contra un auto, lo que concluye el combate.

“Puedo entender todo el razonamiento detrás de lo que se muestra en la película”, declaró Shannon Lee. “Entiendo que los dos personajes son antihéroes y esto es una especie de fantasía de lo que sucedería y están retratando un período de tiempo que claramente tenía mucho racismo y exclusión. Entiendo que quieren hacer que el personaje de Brad Pitt sea tan genial que podría golpear a Bruce Lee. Pero no necesitaban tratarlo como lo hacía el Hollywood blanco cuando estaba vivo”.

“Se presenta como un imbécil arrogante(…) y no alguien que tuvo que luchar el triple, más duro como cualquiera de esas personas, para lograr lo que naturalmente se le dio a tantos otros. Aquí, él es el que tiene todo el ego y es el único que desafía a Brad Pitt. Lo que no (representa) cómo era él”, concluyó la hija de Bruce Lee.

Shannon Lee supone que Tarantino habría intentado mostar como fue esteriotipado Lee, sin embargo esto no ha resultado. "Fue realmente incómodo sentarse en el cine y escuchar a la gente reírse de mi padre”, comentó.

Por último agregó que no quiere que el público vea a su padre como una persona egocéntrica: “Lo que me interesa es aumentar la conciencia de quién era Bruce Lee como ser humano y cómo vivió su vida. Todo eso fue arrojado al inodoro en esta representación, y convirtió a mi padre en este arrogante saco de boxeo”, finalizó.