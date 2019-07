The Falcon and The Winter Soldier: filtran trama de la nueva serie de Disney+

‘The Falcon and The Winter Soldier’, es una de las series que estarán conectadas al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y contará que pasó luego de los eventos visto en Avengers: Endgame.

Esta producción, que será emitida en la plataforma Disney +, tendrá como protagonistas a Falcon (Anthony Mackie) y Winter Soldier (Sebastian Stan) y como Sam Wilson se desenvuelve como el nuevo Capitán América.

Miles de fanáticos del UCM se preguntan qué camino llevará la historia y quién será el antagonista de los dos héroes, algo que se reveló en el podcast ‘Fatman Beyond’, conducido por Kevin Smith y Marc Bernadin.

“Ese, creo, es lo esencial de lo que esa serie va a ser. El gobierno no quiere que Sam Wilson sea el Capitán América“, explicó Bernadin.

Esto quiere decir el gobierno norteamericano no está de acuerdo con la decisión de Steve Rogers y le pondrá trabas al Wilson para que deje el escudo que representa a Estados Unidos.

La negativa del gobierno se debería a los eventos que ocurrieron en la película Capitán América: Civil War y Avengers: Infinity War, donde Sam Wilson junto a Steve Rogers trabajaron en la clandestinidad.

Es así que el gobierno decida quién portará el escudo, algo que los productores tomarían en los sucesos vistos en los cómics.

Tampoco se debe dejar de lado que pasará con Winter Soldier, que será cuestionado por las autoridades por los crímenes que cometió en el pasado.

No solo es gobierno será uno de los enemigos de la dupla, ya que en la San Diego Comic Con se reveló el Barón Zemo regresará para completar su venganza.