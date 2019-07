One Punch Man: Saitama es dibujado al mismo estilo que Batman, el ‘Caballero de la Noche’

Un cambio de estilo. Cuando hemos visto aparecer a Saitama en el anime como manga de One Punch Man, siempre aparece desgarbado e incluso flaco. Sin embargo, que eso no te engañe pues tiene una fuerza bruta capaz de vencer a cualquier enemigo, con tan solo un puñete.

¿Cómo luciría con músculos? Tal vez esto suena algo fuera de lo común, pero no es así. Un artista decidió dibujar a Saitama al mismo estilo que el Batman de David Finch, quien resalta los músculos y las sombras del Caballero Oscuro.

El siguiente arte pertenece a Alphonse_E1410342, quien publicó la imagen en Reddit.

En la imagen podemos ver a Saitama, personaje principal del anime One Punch Man, inspirado en Batman de DC Cómics. Vemos un cambio brusco en la imagen, incluso difícil de reconocer si se coloca la imagen del manga del héroe al costado.

Así luce Saitama como Batman. Foto: Reddit.

¿Te imaginas ver a Saitama así en el anime? Si bien se trata solo de un Fan Art, los más emocionados son los fanáticos, quienes creen que tiene la apariencia necesaria y que merece para poder hacer frente a los villanos.

Este es al aspecto de Saitama en el manga de One Punch Man. Foto: Internet.

Sin embargo, el héroe nos ha demostrado que no necesita de músculos ni una figura heroica para poder derrotar a los malos. Sin duda alguna, One Punch Man nos ha demostrado que no importa el tamaño ni la figura.

El anime One Punch Man acaba de estrenar su segunda temporada y se encuentra disponible en Crunchyroll, así como en diversas páginas de anime. Cuenta con tan solo 12 episodios y fue dirigida por Chikara Sakurai junto al estudio de animación JC Staff.