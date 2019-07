One Piece: opening STAMPEDE revela alianza de Luffy con Lucci y la Peor Generación [VIDEO]

¿Te diste cuenta? El reciente capítulo 895 sub español de One Piece presentó un ligero cambio que no ha pasado desapercibido por los seguidores del anime. El opening dejó de mostrar escenas de la saga del País de Wano para cambiarlas por imágenes de la película STAMPEDE.

La apertura número 22 empieza igual que el anterior, con Luffy apresado en una celda, para luego mostrarnos al pirata junto a Zoro y O-Tama cabalgando el perro león. Sin embargo, es ahí cuando cambian los diseños.

A continuación te revelamos el opening de One Piece capítulo 895 sub español.

Las imágenes nos muestra el gran Festival Pirata, donde estarán los Mugiwara, así como los piratas más buscados de todo el mundo, los de la ‘Peor Generación’, entre los que destacan Eustass Kid, Scratchmen Apoo, X Drake, Killer, Jewerly Bonney, Urouge, entre otros.

Así msimo, se puede ver a Douglas Bullet, el gran villano de esta nueva entrega de One Piece STAMPEDE. Según las imágenes, se puede ver a los piratas enfrentarse entre sí en este Festival. Por si fuera poco, también aparecen los almirantes de la marina, quienes se enfrentarán en una gran guerra pirata.

Lo más llamativo del opening es ver a Luffy convertido en Gear 4 Snake-Man peleando con Douglas Bullet, sin embargo, no está solo pues se le puede ver armando una alianza con los demás piratas para poder vencer al villano.

Esta nueva apertura corresponde a los episodios 895 y 896 de One Piece, los cuales son un especial para promocionar la película STAMPEDE que se estrenará en Japón en agosto. Aún no hay fecha confirmada para Sudamérica, sin embargo, llegará a España en noviembre.