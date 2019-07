My Hero Academia: manga reveló el por qué Shigaraki usa las manos en todo su cuerpo

El último manga 237 de Boku No Hero Academia (My Hero Academia) nos reveló uno de los grandes secretos que rodea a Tomura Shigaraki, el principal villano del anime. En los capítulos anteriores se supo algo más sobre su pasado, incluso se llegó a saber su verdadero nombre, Tenko Shimura.

Otras de las revelaciones que se dio en el manga de Boku No Hero Academia es la horrible noche en la que se manifestaron los poderes de Tomura, destruyendo a su familia. Sin embargo, es en el episodio 237 en el que se sabe la verdad detrás de las manos que usa.

¿Por qué Tomura Shigaraki lleva manos en todo su cuerpo?

El manga 237 nos mostró que las manos le pertenecen a sus familiares, su hermana Hana, su abuela, madre y padre, a quien destruyó con su quirk al manifestarse por primera vez. Tras esto, All For One le añadiría dos pares más, las cuales pertenecen a los dos primeros matones que Tenko mató para transformarse en Tomura Shigaraki.

Boku no Hero Academia manga 237. Foto: Manga MX

Si bien esta información ya se sabía desde hace algún tiempo, se ha develado el por qué Shigaraki las usa. All For One creó estos accesorios de las manos para que sean usadas por Tenko, con el propósito de recordarle siempre el hambre de muerte y destrucción que siente (la picazón).

Boku no Hero Academia manga 237. Foto: Manga MX

“Siempre quiero que los mantengas cerca de ti”, le expresó All For One, mientras ve observa el primer asesinato de Tomura Shigaraki. “Para que esos sentimientos nunca se desvanezcan. La mano de su familia lo detendrá... lo mantendrá bajo control... con sus recuerdos guardados...”

Boku No Hero Academia - My Hero Academia

El manga fue creado por Kohei Horikoshi y se ha publicado desde julio de 2014 en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha.