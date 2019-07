Kristen Bell afirmó que “Frozen 2” será más madura que la primera parte [VIDEO]

Luego de 6 años de haberse estrenado “Frozen”, los guionistas adaptaron el filme a una nueva audiencia debido a que los personajes ahora son mayores y han madurado, así lo manifestó Kristen Bell en la Comic-Con de San Diego.

Bell, conocida por interpretar la voz de Anna en Frozen, declaró que el estudio le obligaba a mantener en secreto acerca de la nueva entrega: “Sabes que no puedo contarte nada, Disney es muy estricto con eso. ¿Qué puedo decir? He visto algunas partes porque cuando grabamos, vemos cosas. No lo he visto todo, pero, obviamente, he leído el guion”.

Tráiler en español latino de Frozen 2

Además, la actriz aclaró que la película no es que sea más adulta, sino que “ha crecido un poco” y la nueva historia entre las hermanas Elsa y Anna seguirá los estándares para ser vista por toda la familia.

“Sigue siendo apropiada para niños y a los niños les va a seguir gustando, pero estas chicas han crecido un poco también. Creo que los fans originales de “Frozen”, que eran pequeños y quizás ahora piensen que no es para ellos, van a estar muy sorprendidos”, expresó Kristen.

También contó que nueva cinta de Disney no es una secuela al uso, “No es el ‘Episodio II’ de Frozen, es una historia que esperamos mucho tiempo a que se le revelase a los creadores. ¿Cuál es la siguiente etapa de los personajes que necesita ser contada? No trata solo de ¿Qué otra historia podemos hacer?”, reveló la voz de Anna.

Si bien la primera cinta musical tuvo gran acogida por ser una princesa que no necesite a un príncipe para ser rescatada, la segunda entrega espera centrarse en aspectos más profundos de los personajes. La fecha de estreno de "Frozen 2″ en Perú será el 28 de noviembre de 2019.