Deadpool: Ryan Reynolds confirma al mutante para la Fase 5 del UCM de Marvel

Esta última semana tuvimos la sorprendente revelación de Kevin Feige y el futuro del UCM ¿Cuándo llegarán los mutantes y la familia fantástica al UCM? Ryan Reynolds, actor que interpreta a Deadpool, no dudó en adelantar su retorno.

Desde su cuenta de Instagram, Reynolds compartió una curiosa foto que confirmaría la presencia de su personaje en el conjunto de películas de Marvel y Disney.

Colocando de descripción: “La investigación entra en el quinto año o, como me gusta decirlo, la Fase 5. La cuestión es que me gustan las conspiraciones. #AniversarioDeLaFiltración”, el actor no solo celebró la noticia que dio origen a DP, sino también sugiere que lo veremos muy pronto en la quinta etapa del Marvel Cinematic Universe.

Cabe resaltar que después que Disney adquiriera todas las licencias de Fox, una de las primeras noticias referentes al impacto que tendría en Marvel Studios fue la permanencia de Ryan Reynolds en el papel de Deadpool. Un hecho que fue celebrado por los fans y el mismo actor cómico.

Por lo pronto Marvel aún tiene la D23 para realizar más anuncios sobre sus películas. Ver que el mutante y líder de la X-Force regrese a casa para compartir pantalla con Los Vengadores y otros héroes de la Casa de Ideas será una realidad y el sueño cumplido para muchos de sus seguidores.