Re:Zero : Mira el tráiler oficial de la nueva OVA de Emilia [VIDEO]

¿Se viene la segunda temporada? Desde el sitio web oficial de Re: Zero, se publicó un segundo tráiler promocional del próximo episodio OVA de Re: Zero Hyōketsu no Kizuna (Lazos Gélidos) . El video revela que el anime se proyectará en los cines de Japón a partir del 8 de noviembre.

Este episodio especial llega como antesala al estreno de la segunda temporada de la serie y adaptará el primer encuentro entre Emilia y Puck. La novela de precuela de Re: Zero Kara Hajimeru Zenjitsu-tan: Hyōketsu no Kizuna se incluyó en el primer lanzamiento de Blu-ray Disc de la serie.

Aquí te dejamos el adelanto que revelará muchos secretos referentes a Emilia, su origen y lazo gélido con Puck.





Sobre el anime de género Isekai (mundo de fantasía) consta de 25 episodios. Re: ZERO - Vida en un mundo diferente desde cero - se estrenó en abril de 2016. Crunchyroll transmitió la serie a la par de su lanzamiento en Japón y ha confirmado que las OVAS y segunda temporada también llegarán a través de su plataforma oficial.

El primer episodio de OVA en la franquicia, Re: ZERO -Starting Life in Another World- Memory Snow, se estrenó en los cines japoneses el pasado octubre del 2018 y contó con el elenco original de voces. Esta primer capítulo exclusivo para la televisión cuenta un día en la vida de Tsubaru, Emilia y Rem tras una tormenta de nieve.

No queda mucho para el estreno de la segunda temporada y este tipo de noticias contribuyen a que muchos fanáticos aumenten sus expectativas por saber que ocurrirá luego de la derrota de la Ballena Blanca. Aquí te dejamos el perturbador adelanto que muestra la primera aparición de la bruja Echidna.