Marvel: El Baron Zemo regresa y amenaza al Capitán América y el Soldado de Invierno

Encarcelado tras los eventos de ‘Capitán América: Civil War’, el destino del Helmutt Zemo fue un tanto incierto. Tras un intento de suicidio estropeado por Black Panther, este personaje terminó tras las rejas por sus crímenes contra el grupo de héroes más poderosos de la tierra.

Sin embargo, este nunca fue el final planeado para el villano y mente maestra de la división de los Vengadores. Con el anuncio de su aparición en la serie “The Falcon and the Winter Soldier”, las expectativas sobre el personaje no paran de aumentar en internet.

En ese sentido, Marvel liberó las primeras imágenes de Zemo vistiendo un traje muy similar a su apariencia original en los cómics. Cabe resaltar que la serie será la primera del Universo Cinematográfico de Marvel que aterrizará en la plataforma de streaming Disney Plus.





Si bien, el papel que jugará Zemo en la serie se desconoce, la imagen en la que le podemos ver el rostro evidencia su escape de la prisión de máxima seguridad. Con el Capitán América retirado de todo tipo de acción y aventuras, quedará en Bucky y Falcón parar al maquinador personaje El estreno de la serie se producirá en otoño de 2020.