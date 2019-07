Once Upon a Time in Hollywood ya cuenta con calificación en Rotten Tomatoes

La novena película de Quentin Tarantino, ‘Once Upon a Time in Hollywood’ , se ha estrenado en Estados Unidos y ha recibido reacciones positivas del público y los críticos.

La película ya ha sido calificada en Rotten Tomatoes con una puntuación de 89% por parte de los críticos y un 82% de la audiencia, la que la posiciona como “Certified Fresh” en el conocido sitio web.

A continuación brindaremos las primeras críticas que ha recibido la última película del reconocido director Quentin Tarantino.

"La marca de películas clásicas de Tarantino son una emoción para la vista", dice Chris Hewitt del Minneapolis Star Tribune.

“Está lleno de maravillosas y fascinantes extensiones de inventos narrativos y una serie de actuaciones memorables, especialmente por sus estrellas, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, que rara vez han sido más magnéticos”, cuenta Kurt Loder de Reason Online.

“Hay una calidad melancólica que nunca antes había estado presente en el trabajo de Tarantino, e incluso, me atrevo a decir, con sentimentalismo”, escribe Oscar Goff de Boston Hassle.

“Tarantino puede haber establecido la línea de meta en 10, pero después de ver ‘Once Upon a Time en Hollywood’, es imposible creer que él tenga una buena película más”, agregó Barbara VanDenburgh de Arizona Republic.

Tarantino ha declarado en varias ocasiones que se retirará después de dirigir y escribir diez películas, aunque dejó en claro que esta decisión aún no está confirmada.

Recientemente, indicó que dependiendo del éxito de ‘Once Upon a Time en Hollywood’, podría dejar de grabar más películas.

"Bueno, si la película es bien recibida, tal vez no vaya a las diez. ¡Tal vez me detenga ahora mismo! Tal vez me detenga mientras estoy por delante. Ya veremos."

Sin embargo, el director también está a puertas de dirigir una película Star Trek con clasificación adulta. Los seguidores del cineasta se han preguntado si la producción como su décima y última película, ya que no será considerada como un trabajo original.

Tráiler de Once Upon a Time in Hollywood