Marvel: El significado detrás de la última escena de Mysterio en ‘Spider-Man: Lejos de casa’

Spider-Man: Lejos de casa culminó la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel, pero también dejó incógnitas de cara a la nueva etapa de la Casa de Ideas en el cine. Una de ellas fue el destino de Mysterio.

Durante una reciente entrevista a The Hollywood Reporter, el actor encargado de interpretar a Mysterio en la ficción, Jake Gyllenhaal, habló del gran momento que tuvo el villano durante la primera escena postcréditos de la cinta.

Como vimos durante el final de la película, Mysterio murió pero antes de dar su último aliento grabó el mejor golpe contra el arácnido: revelar su identidad secreta como Peter Parker a todo el mundo.

Culpado por el asesinato de Quentin Beck y viralizado por un J. Jonah Jameson desde TheDailyBugle.net, Gyllenhaal asegura que la revelación ayudará a que Peter madure de alguna manera.

Bueno, me encantan los grandes finales que se refieren a otros grandes finales. La primera película [‘Homecoming’] también fue genial así. También me encanta el final de ‘Prisioneros’. Me encantan esos momentos cliffhanger. A menudo estamos acostumbrados a la misma estructura, particularmente en películas muy grandes, y se necesita mucho coraje para salir en ese tipo de cliffhanger. Mysterio existe como alguien que le da una lección a Peter Parker. En mi opinión, no sirve de nada ser un tipo malo a menos que haya una lección que aprender y la lección, particularmente para Peter, es lo que supone crecer de verdad.

Como espectador, no como la persona que interpretó a Mysterio, creo en Peter Parker, y creo en Spider-Man, en su poder y en lo fuerte que es. Lo que Mysterio revela terminará ayudando a Peter. Aprenderá de ello, y esos son los mejores personajes. Los personajes que enseñan una lección a nuestros héroes no siempre tienen que ser como Obi-Wan.

Si bien muchos esperan que Mysterio regrese de cierta forma, ni el actor o Marvel han dado detalles de la continuidad del villano en el UCM. De momento Disney se concentra en su Fase 4 de películas y series basadas en los personajes más populares de las historietas.