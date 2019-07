El Rey León: Animalista abandona sala del cine por creer que los personajes en pantalla eran animales de verdad

La nueva versión de “El Rey León” fue un éxito en taquilla generando 531 millones de dólares a nivel mundial y es que ha sido uno de los estrenos más esperados de lo que va del año ya que vuelve a la vida un gran clásico de Disney.

Sin embargo, no a todos los espectadores les llegó de buen modo, “Es la primera vez que me salgo de la sala de un cine por no poder ver la película... Y no porque no me hayan dejado, sino porque me ha sido imposible ver lo que hacen”, fueron los comentarios de una mujer que no pudo evitar retirarse tras ver el regreso del clásico “El Rey León”.

“Desde pequeña soy muy animalista y el ver cómo le hacen daño a un animal puede conmigo”, continúa la crítica a través de Instagram Stories.

Pero no se contuvo con ello sino agregó, "La película podrá ser la más ‘taquillada’ de la historia pero yo le doy un 0. Es una opinión personal. Me va a dar igual lo que podáis decirme al respecto”, sentencia la espectadora.

Las reacciones no se hicieron esperar y un usuario de Twitter, Emilio Doménech, llevó la información a la famosa plataforma en la que le da una duro mensaje por sus comentarios, “Una pava en Instagram tiene los santos ovarios de grabar #TheLionKing con el móvil durante la proyección y a los 30 minutos va la pedazo de genia y sube estas stories después de salirse en plena película. Hay personas que si no existiera, habría que inventarla”, finaliza Doménech.

Los usuarios se cuestionaban acerca de si la mujer desconocía que la nueva película de Disney se trataba de una recreación digital y que no usaron en ningún momento a animales reales, otros asumían que quizá se trate de una broma para llamar la atención.

No entiendo. ¿Cree que son reales? — Brais Marín (@braismf) 22 de julio de 2019

¿¿¿En el mundo de esa chica los animales hablan???

A ver si resulta que es la Doctora Dolittle y vosotros ahí criticandola, insensatos! — El padre de Iñigo Montoya (@PadreInigo) 23 de julio de 2019

