Recreo regresa en su versión live-action para el próximo mes

La nostalgia regresa nuevamente y no bastaba con el remake de “El Rey León” o “Aladdín", esta vez se trata de la serie animada “Recreo” cuya noticia llegó a la infancia de todos.

Esta serie transmitida en Disney Channel, regresará en su versión live-action a cargo de una productora independiente de Vancouver, Canadá. La película tendrá una visión madura de la caricatura y abordará temas como el amor, la presión de la sociedad, las redes sociales y la identidad.

En el caso de los actores, en su mayoría son principiantes por lo que estarán en la mira una vez estrenada la cinta. El actor Benjamin Wadsworth interpretará a TJ, Emilia Baranac (mejor conocida por su interpretación en To All the Boys I’ve Loved Before) será una de las Ashleys, y las otras dos serán Sydney Scotia y Kelcey Mawema.

El resto de los personajes será interpretado por Sean Depner (Mikey), Louriza Tronco (Spinelli), Lillian Doucet-Roche (Gretchen), Fritzy-Klevans Destine (Vince), Clive Holloway (Gus) y Adam DiMarco (Randall), quienes esperan cubrir las expectativas del público.

Aun no se conoce con exactitud la fecha de estreno, sin embargo se conoce que está en postproducción y que probablemente el video se lance el próximo mes de manera online.

Benjamin Wadsworth como TJ

Louriza Tronco as Spinelli

Emilia Baranac interpretará Ashley T

Sydney Scotia será la segunda Ashley A

Kelcey Mawema como la tercera Ashley B

Brenna Llewellyn interpretará a Ashley Q

Sean Depner será Mikey

Lillian Doucet-Roche como Gretchen

Fritzy-Klevans Destine interpretará a Vince

Clive Holloway será Gus

Adam DiMarco como Randal