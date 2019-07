Superman y Wonder Woman: Tom Welling y Lynda Carter serían parte del crossover de Arrowverse

El portal de noticias Cosmic Book News, informa que DC Entertainment, Warner Bros. y The CW podrán todas sus cartas en su crossover más esperado por los fans en la TV.

La llegada del Arrowverse traerá consigo no solo la adaptación de Crisis en Tierra Infinitas (Crisis on Infinite Earths), evento que convoca a un importante número de superhéroes, sino también a actores que le dieron vida a Superman y Wonder Woman años atrás.

Distintos rumores a puntan a que Tom Welling vuelva a interpretar al hombre de hierro y Lynda Carter regrese como la Mujer Maravilla. Carter, quien le dio vida al personaje en los 70, aparecía en el Arrowverse como Olivia Mardsin, una Durlan que trabajaba para la oficina presidencial en Supergirl.

Lynda Carter en Supergirl

En cuanto a Welling, fans esperan que vuelva a ser Superman como en el Smallville, serie que estuvo en la televisión entre los años 2001-2011.

Tom Welling como Superman

Recordemos que en la Comic Con de San Diego 2019 se confirmó que Brandon Routh, quien interpretó a Clark Kent en la película Superman Returns, sería el hombre de acero del universo Kingdom Come. Al parecer todos los actores que en algún momento le dieron vida a un héroe de DC, están regresando.