Once Upon a Time: la reacción de Polanski al saber que Tarantino incluyó asesinato de Sharon Tate

A escasos días de su estreno en Estados Unidos, Once upon a time in Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino, está dando de qué hablar.

Si su paso por Cannes, y los 7 minutos de aplausos que recibió su director no fueron sorprendentes, quien ha salido a hablar sobre la historia ha sido Roman Polanski, famoso director y ex pareja de Sharon Tate.

Once upon a time in Hollywood nos presenta a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, quiénes interpretar actores que buscan un sitio en la industria. En la historia, Robbie le da vida a Sharon Tate, actriz que en 1969 fue asesinada brutalmente por Charles Manson y ‘su familia’.

Once Upon a Time in Hollywood: tráiler oficial

En ese sentido, quien se ha pronunciado sobre la filmación de la película ha sido Roman Polanski. En declaraciones para TMZ, Emmanuelle Seigner, actual esposa del cineasta, ha manifestado su inconformismo con Tarantino por llevar la historia al cine, sobre todo sin consultar a su colega previamente.

Sin embargo, en conversación con Deadline, Tarantino ha dado a entender que todo está bien entre ambos. “Sentí que la trágica muerte de su esposa y de su hijo por nacer pasaron a tener una importancia histórica más allá de su propia tragedia personal (...) no quería llamarlo mientras escribía el guion porque no quería pedirle permiso. De todas formas, iba a filmarla. Sin embargo, se enteró de la película y un amigo en común me contactó y me dijo: - ¿qué pasa con esto? - Comentó que Roman no estaba enojado. No llamó furioso ni nada. Solo tenía curiosidad por saber de qué se trataba el proyecto”.

Quien también se comunicó con Tarantino ha sido la hermana de la desaparecida actriz, Debra Tate. El director explicó que organizó una reunión para “romper el hielo y abordar sus preocupaciones sobre el proyecto”. Tras explicar que el cineasta no pretende insultar la memoria de las víctimas, ni la de sus familiares, Debra dio su conformidad para el proyecto.