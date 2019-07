Netflix: ¿En casa en Fiestas Patrias? No te pierdas"Blade Runner 2049" y "El gran Hackeo", estrenos exclusivos

Ya se vienen las Fiestas Patrias y con ello los feriados y días no laborables, los cuales se podrán aprovechar para disfrutar de algunos estrenos que muestra Netflix desde la comodidad del hogar.

El clásico “Blade Runner” vuelve con su secuela, “El gran hackeo”, documental que se podrá ver a partir de mañana y la temporada tres de “La peor bruja” serán uno de los estrenos que lanzará la plataforma de entretenimiento desde este miércoles 24 de julio.

Además, la plataforma estrenará “El hijo”, película de thriller psicológico, dirigida por el argentino Sebastián Schindel cuya historia está basada en el cuento “Una madre protectora” de Guillermo Martínez.

Hay una gran variedad de series y películas para escoger en estos feriados y vivir una buena experiencia al momento de decidir cuál ver en esta semana.

El gran hackeo - Estreno: 24 de julio

Este documental gira en torno a la polémica de la empresa norteamericana Cambridge Analytica y la recopilación de datos de más de 80 millones de perfiles de Facebook que llevó a cabo, con fines políticos, durante la campaña a la presidencia de Donald Trump, y la votación del Brexit en Reino Unido.

Madres trabajadoras (Temporada 2) - Estreno: 25 de julio

Netflix estrena la segunda temporada de la comedia dramática “Madres Trabajadoras”. La serie de ficción original de la plataforma sigue a Kate, Anne, Frankie y Jenny, cuatro madres que tras finalizar su baja por maternidad deben lidiar con el día a día, intentando apoyarse entre ellas y evitando juzgarse unas a otras.

La peor bruja (Temporada 3) - Estreno: 26 de julio

Regresa a Netflix una de sus brujas más queridas, la joven Mildred (Bella Ramsey, Juego de tronos) con la tercera temporada de la serie inspirada en las novelas juveniles de Jill Murphy. En esta nueva entrega, descubriremos cómo Mildred continúa intentando convertirse en una bruja reconocida dentro de la academia.

My First First Love (Temporada 2) - Estreno: 26 de julio

Los doramas también regresan y la segunda temporada de la serie surcoreana “My First First Love” se estrena esta semana en la plataforma. En esta nueva entrega, Yun Tae-o y sus amigos continúan viviendo nuevas experiencias y descubriendo más sobre el amor.

El hijo - Estreno: 26 de julio

Un nuevo largometraje original de Netflix vuelve bajo el título “El hijo”. Dirigido por el argentino Sebastián Schindel, este thriller psicológico narra la terrible situación a la que se enfrenta el protagonista, tras descubrir que su mujer está obsesionada con una maternidad alternativa.

Girl with Balls - Estreno: 26 de julio

Otra entrega que llega esta semana a la plataforma es la comedia de terror Girl with Balls. La cinta se centra en un equipo femenino de voleibol, que se queda atrapado en mitad de un siniestro bosque cuando se estropea la furgoneta en la que viajan. Pronto descubren que es una zona donde andan a sus anchas varios cazadores a los que tendrán que enfrentarse si quieren seguir con vida.

Boi - Estreno: 26 de julio

El debutante Jorge M. Fontana es el guionista y director de este thriller, en el que un joven de 27 trata de buscar su sitio en la vida y comienza a trabajar como chófer. Sus primeros clientes son dos hombres asiáticos que han viajado a Barcelona para llevar a cabo unos misteriosos negocios. Los tres días que pasa junto a ellos, harán que el jóven que da nombre a la cinta se replantee todo lo que hasta ahora creía importante.

Blade Runner 2049 - Estreno: 27 de julio

Y una de las más esperadas del mes viene con la secuela del clásico de ciencia ficción Blade Runner. Protagonizada por Harrison Ford y Ryan Gosling, la historia se ambienta 30 años después de los acontecimientos ocurridos en la cinta original. El agente K (Gosling), un caza replicantes descubre en un secreto oculto que podría llevar a la sociedad al caos más absoluto. Para descubrirlo recurre al veterano agente Deckard, retirado hace ya tres décadas.