Marvel Fase 4: ¡Zemo está de vuelta! Así lucirá el villano de “Falcon and the Winter Soldier”

El pasado sábado 20 se llevó a cabo la presentación de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), donde Kevin Feige reveló las películas y series que se estrenarán desde el 2020 al 2021. Entre los títulos, resaltó “The Falcon and the Winter Soldier”.

En dicho evento, el presidente de Marvel Studios mostró un pequeño adelanto de la serie que se estrenará ne la plataforma de Disney+. Minutos después, los asistentes revelaron que el enemigo en cuestión será Barón Zemo, quien ya apareció en “Captain America: Civil War”.

En dicha película, logramos ver al personaje de Daniel Brühl sin su traje clásico. Hasta ahora. En esta oportunidad, el actor publicó, a través de su cuenta de Instagram, una fotografía del villano portando su característica ropa morada, al igual que en los cómics.

""Anhelo, Oxidado, Diecisiete, Amanecer, Horno, Nueve, Benigno, Regreso a Casa, Uno, Coche de Carga. Zemo se está prepando", publicó Daniel Brühl, en alusión a las palabras alemanas que usó en “Captain America: Civil War” para controlar a Bucky Barnes (Sebastian Stan).

Daniel Brühl como Barón Zemo. Foto: Instagram.

En la primera fotografía se puede ver al Barón Zemo tal cual en la guerra civil de los héroes”, por lo que muchos pensaron que se trataba de un vistazo antiguo. Sin embargo, en la siguiente imagen, podemos ver a Zemo con una máscara facial completa. Si bien es un poco difícil distinguir el color, según los asistentes a la SDCC, es el clásico púrpura de los cómics.

Daniel Brühl como Barón Zemo. Foto: Instagram.

Por el momento solo se sabe el nombre de la serie de Marvel que se estrenará en Disney+ y que llegará recién en 2020. Tras esto, veremos a Sam Wilson como el nuevo Capitán América y a Bucky Barnes como su compañero. ¿Cómo logró escaparse Zemo de la prisión? Muy pronto lo sabremos.