La casa de papel 3: Fans lationamericanos indignados por grosero error de la serie de Netflix

¿A quién no se le ha pasado un error? Esto es algo común en las producciones de televisión, así se traten de superproducciones como “Game of Thrones” y, en esta oportunidad, la nueva temporada de “La casa de papel 3”, serie española de Netflix, no se ha salvado.

En esta nueva entrega, está demás decir que la producción elevó su presupuesto para darle a los fanáticos un espectáculo inolvidable. Y así parecía ser, pues los ocho episodios (que quedaron cortos) emocionaron a miles de cibernautas quienes ya piden una cuarta temporada. Sin embargo, existe un pequeño error.

Para encontrar este pequeño detalle debemos trasladarnos al tercer episodio de “La casa de papel 3”, titulado “48 metros bajo suelo”. A continuación te dejamos el video de la cibernauta @ArauzShelsie para que puedas darte cuenta del grosero error.

¿No te diste cuenta? El error tiene como protagonistas a las banderas que aparecen en la puerta del supuesto Banco de Reservas de España. ¿Por qué supuesto? El edificio que el Profesor y La Resistencia asaltan se trata de Nuevos Ministerios.

Sin embargo, este no es el error del cual nos estamos refiriendo, ni muchos menos los fanáticos. Sino que una de las banderas es la que ha causado polémica en las redes sociales y toda Lationamérica. ¿De cuál estamos hablando? La de Panamá, pues aparece al revés.

Alguien más notó que la bandera de Panamá 🇵🇦 está mal puesta en el capítulo 3 de la casa de papel. pic.twitter.com/jEAX3YEp1v — Mariel Morales (@MarielM26_) July 20, 2019

Pusieron la bandera de Panamá al revés, que demencia con esta gente🙂😂 pic.twitter.com/2rzBSORpwE — Maicol❌ (@MaicolOlmos) July 19, 2019

Soy yo o la bandera de Panamá si está al revés??? Este es el episodio 3 de la tercera temporada de la casa de papel🤔 pic.twitter.com/H9vAtMb9VP — ꋬꋊꋊꀤꍟ (@itsderoux) July 21, 2019

#LaCasaDePapel pues todo muy bonito hasta que vi la bandera de Panamá izada al revés. (Episodio 3: Minuto 31). Está a lado de la del Reino Unido. pic.twitter.com/PvJgWw0mgM — Carlos R. Rivera A. (@crivera2712) July 19, 2019

Como te pudiste dar cuenta, la bandera de Panamá aparece totalmente volteada, justamente es en ese país donde grabaron varias escenas de la tercera temporada de “La casa de papel”, específicamente la isla paradisíaca donde se esconden Río y Tokio.

La casa de papel 3: ¿Qué ocurrió con Nairobi en el final de temporada? ¿Aparecerá en la 4?

En el último episodio de la tercera temporada de “La casa de papel”, vimos como la inspectora Alicia Sierra realiza un golpe mortal, no solo para Nairobi, sino para toda la banda, con tal de distraerlos y poner en jaque mate al Profesor, luego de jugarle sus propias cartas.

Nairobi no perdió tiempo y se acercó a la ventana para ver exactamente qué era lo que estaba ocurriendo, mordiendo el anzuelo que le había preparado Alicia Sierra. La inspectora, en primer lugar, nunca quiso negociar con ella, sino todo lo contrario, deseaba acabar con ella.

Apenas se dio cuenta que Nairobi se acercó demasiado, la agente ordena disparar a un francotirador. Segundos después, vimos a la atracadora en el suelo con un chorro de sangre emanando desde la herida. Sin duda alguna, un golpe mortal.

El equipo se reúne de manera inmediata alrededor de Nairobi con la esperanza de poder salvarla, sin embargo, parecen no poder hacer nada. Si bien no se ve que el disparo le dio en el corazón, sí fue debajo de la clavícula, por lo que si no pueden hacer nada a tiempo, puede que termine muriendo.