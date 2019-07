Eugenio Derbez regresa al doblaje con un nuevo personaje [VIDEO]

Una de las estrellas más importantes de México en la actualidad es Eugenio Derbez. Desde interpretar a Ludovico P. Luche hasta llegar a Hollywood, el actor mexicano ha protagonizado una gran cantidad de proyectos que hoy lo mantienen en la cima.

En ese sentido, esta semana se dio a conocer una noticia bastante agradable para sus fans: el regreso del actor al mundo del doblaje.

Tras prestarle la voz al burro de Shrek, el conocido artista y comediante se encargó de un nuevo personaje en la película de Sony Pictures Animation “Angry Birds 2: La Película”. Derbez realizó la voz en las versiones en inglés y español de Glenn, un águila temerosa y científica que colabora como asistente de la villana. La secuela animada inspirada en el famoso videojuego llegará a nuestros cines el próximo 22 de agosto.

Aquí la descripción del personaje: “Glenn es un científico loco que trabaja para la villana, pero es muy simpático, le tiene pánico a la patrona, aunque es un águila buena, lo obliga a hacer cosas que no quiere”, explicó Derbez en una entrevista sobre su participación. Además añadió entusiasmado “es la primera vez que me doblo a mí mismo, es la primera vez que me toca formar parte del elenco en inglés y del doblaje para el español”.

La primera película de Angry Birds, se estrenó en el 2016 teniendo en su mayoría, críticas mixtas, pero su rendimiento en la taquilla garantizó una secuela. Esta entrega recaudó alrededor del mundo más de 350 millones de dólares sin contar todos los beneficios que produjo en forma de merchandising oficial y descargas de nuevos seguidores del adictivo videojuego.

En esta ocasión las aves, con serios problemas para el vuelo, y los cerdos verdes tendrán que unir fuerzas para salvar sus hogares ante una nueva amenaza que se cierne sobre ellos. Aquí te dejamos el tráiler oficial.