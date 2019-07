Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Shuma Gorath sería el antagonista de la película

Después del anuncio de las producciones televisivas y cinematográficas de la Fase 4 de Marvel Studios, una de las películas que más llamó la atención fue la secuela de Doctor Strange.

Titulada ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura), la película será la primera del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) que contará con una temática de terror.

Miles de fanáticos de Marvel, creyeron que esta producción se inspirará en uno de los relatos del escritor H.P. Lovecraft, ‘In the Mountains of Madness’ (En las Montañas de la Locura), publicada en 1931.

Shuma Gorath le ha ocasionado problemas más de una vez a Los Vengadores.

La novela cuenta como el profesor William Dyer encabeza una expedición a la Antártida, donde descubren los restos de 14 formas de vida prehistóricas y una ciudad alienígena antigua.

Es así que luego de algunos días, el equipo de Dyer cae en la desesperación y la locura. Además, se dan cuenta que no se encuentran solos, ya que una horrenda criatura los acecha.

Si se sigue este relato, se cree que Marvel Studios incluirá al villano Shuma-Gorath, villano que se inspiró en una criatura lovecraftiana, por sus tentáculos, viajes interdimensionales y un solo ojo.





¿Quién es Shuma Gorath?

Es un monstruo inmortal con la capacidad para viajar entre dimensiones. Solía ser el gobernante del mundo prehistórico y le rendían sacrificios humanos. Después de una dura pelea, fue derrotado pero resurgió gracias a la mente del Anciano, maestro de Doctor Strange.

Solo alguien como Strange es capaz de rivalizar con Shuma Gorath frente a los saltos interdimensionales. Además, se sabe que Scarlet Witch estará en la película, heroína que podría ayudar a derrotar al villano con un solo ojo.





