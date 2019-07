Boruto manga 36: El tierno gesto de Sakura hacia su esposo Sasuke en el último capítulo

El último manga publicado de Boruto: Naruto Next Generation, capítulo 36, nos dejó una gran batalla entre Jigen y el séptimo Hogake. Sin embargo, no fue la única sorpresa, pues vimos un poco más de la relación entre Sakura y Sasuke. Algo que no fue tocado durante mucho tiempo.

En las primeras temporadas de Naruto, vimos como Sakura perseguía incansablemente a Sasuke para, finalmente, terminar casándose y teniendo una hija llamada Sarada. Pese a ello, en las páginas del manga de Boruto: Naruto Next Generation no se explotó esta relación y algunos fans pensaban que no había amor. Hasta ahora.

Recientemente en Boruto: Naruto Next Generation pudimos ver un poco más sobre la relación entre Sasuke y Sakura. La pareja estuvo casada por más de una década, sin embargo, casi nunca se les veía juntos pues el ninja paraba de misiones en misiones.

En el manga 36 de Boruto: Naruto Next Generation vemos a Sakura comprando flores, algo que sorprende a Ino, quien le pregunta “¿Estás aquí comprando flores? Déjame adivinar, Sasuke está llegando a casa”, por lo que la ninja de pelo rosa no tiene otra que aceptar este hecho y se sonroja.

Manga #36 de Boruto Naruto Next Generation revela más detalles del romance entre Sasuke y Sakura. Foto: Manga MX

“Misiones críticas o no, no me presentaría a un marido que casi nunca está en casa, pero también siento un poco de envidia de que seas una chica enamorada para siempre”, le responde Ino, quien se muestra un poco celosa.

Sakura le revela que se ha conformado con verlo de una vez en cuando y que le basta con que vuelva sano y salvo. Segundos después, aparece Sarada, quien estaba buscando a su madre. Ellas empiezan a hablar sobre el Byakugan y la pequeña se da cuenta de las flores, por lo que ambas se emocionan con el regreso de Sasuke.

Si ahora se puede ver un poco de la relación de Sasuke y Sakura, el autor de Naruto y Boruto: Naruto Next Generation ha revelado que hará una novela spin-off de la pareja, titulado Sasuke Retsuden: The Uchiha Descendants y Heavenly Stardust.