Nanatsu No Taizai manga 320: El Rey Demonio revela su terrorífica forma final [FOTOS]

Llegó la recta final. El capítulo 320 del manga de Nanatsu No Taizai acaba de revelar la terrible fase final del Rey Demonio Zeldris. Controlando por completo el cuerpo de su hijo menor, el líder del Clan de los Demonios tratará de destruir toda Britannia y el Reino de Liones .

Demostrando que su paso por el purgatorio lo convirtió en un ser superior, Meliodas enfrentará a su padre en una batalla épica y sin precedentes en toda la obra de Nakaba Suzuki. Advertimos spoilers más adelante.

Nanatsu No Taizai manga 320 - Resumen completo

El Capítulo comienza con Meliodas diciéndole a Zeldris que debe resistirse, y que se tragará por completo si no lo hace. Elizabeth advierte que Zeldris podría estar perdido.

La espiral de energía oscura del Rey Demonio se rompe y revela su forma final. El villano celebra haber recuperado completamente la fuerza del Rey Demonio Original, o mejor dicho, que Zeldris se le otorgó al rendirse de su cuerpo. Meliodas grita a Zeldris una vez más, solo para que el Señor Demonio le diga que se dé por vencido: Zeldris se ha ido.





Meliodas niega que su hermano esté perdido y asegura que definitivamente salvará a su hermano. El Rey Demonio le pregunta si planea hacerlo solo o si va a pedir ayuda a los Siete Pecados Capitales. Meliodas responde que sería una pérdida de tiempo porque él solo es suficiente para derrotarlo y que no arrastrará a sus amigos al conflicto. Su padre le pregunta si está realmente seguro de que puede derrotarlo solo, y luego continúa golpeando al protagonista sin descanso.

Observando la batalla, Elizabeth le dice que no esté demasiado obsesionado con salvar a Zeldris, pero Meliodas dice que no puede abandonarlo por tercera vez, y que si no salva a Zeldris nadie lo hará. El caballero utiliza su “God Ripper II” contra el Rey Demonio, pero no tiene ningún efecto.

La diosa afirma que toda la energía mágica fue completamente absorbida: ¡Es la magia del Rey Demonio, el Gobernante! Mientras tanto, el villano dice que recompensará su anterior contenedor por la fuerza obtenida.

De pronto una energía muy poderosa se acerca a gran velocidad a través de los cielos. Los pecados capitales golpean al Rey Demonio y se presentan ante Meliodas. King se dirige a Meliodas y le dice que son camaradas molestos, mientras que Merlín le pregunta a Meliodas si honestamente pensó que no se darían cuenta de la batalla. El capítulo 320 del manga de Nanatsu No Taizai termina con Ban anunciando que todos unirán fuerzas para derrotar a la amenaza demoniaca.

Acercándonos al final del manga, el capítulo 321 adelanta la colisión entre el grupo de héroes de Britannia y el líder del Clan de los Demonios. Es probable que Escanor también se haga presente en la batalla durante los siguientes capítulos de Nanatsu No Taizai.

¿Cuántos capítulos tiene la serie Nanatsu no Taizai?

La serie animada del manga Nanatsu no Taizai cuenta con dos temporadas. La primera se estrenó el 5 de octubre de 2014 y cuenta con 24 episodios. Mientras que la segunda tiene 25

¿Cuál es el pecado de Meliodas?

Meliodas (メリオダス) es el líder de los Siete Pecados Capitales. Él es el protagonista masculino de la historia, su pecado es la Ira y su símbolo el Dragón, también es el propietario del Boar Hat. Su tesoro sagrado es la Espada Demoníaca Lostvayne y su poder inherente es Full Counter.

¿Qué edad tiene Elizabeth de Nanatsu No Taizai?

Zaneri menciona que Elizabeth es, de hecho, la reencarnación de la amante pasada de Meliodas, Liz, que murió 16 años antes del comienzo de la historia; y más tarde revelado por Zeldris, es la actual de muchas reencarnaciones de la Diosa Elizabeth, la amante de Meliodas hace 3.000 años.

¿Cuál es el Tesoro Sagrado de Meliodas?

Su tesoro sagrado es la Espada Demoníaca Lostvayne y su poder inherente es Full Counter