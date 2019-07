¡Se rinde a sus pies! James Cameron envía un mensaje a Marvel por superarlo en la taquilla

Hasta hace unas semanas, “Avatar" se mantenía líder de la taquilla mundial con $ 2,789B y, en segundo lugar, “Avengers: Endgame” a tan solo 70 millones de dólares. Sin embargo, todo cambió. El sábado 20 se llevó a cabo la presentación de Marvel Studios en la San Diego Comic Con donde dieron la noticia.

Kevin Feige, el presidente del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), no solo presentó las películas de la Fase 4 sino también mencionó que “Avengers: Endgame” había logrado apoderarse del primer lugar de la taquilla mundial.

Tras el sábado 20, la cinta de Marvel Studios llegó a sumar $ 2,790B, luego de su reestreno en los cines donde incluía una escena extra, un anuncio del presidente Kevin Feige, así como un homenaje a Stan Lee tras su fallecimiento.

Los fanáticos de “Avengers: Endgame” festejaron este triunfo en el Hall H de la San Diego Comic Con, así como en las redes sociales, donde la inundaron con sus mensajes alentadores. Sin embargo, faltaba un saludo especial, el de “Avatar”.

A través de su página oficial, la película de James Cameron, le envió un saludo a “Avengers: Endgame” por haber superado su récord.

“OEL NGATI KAMEIE, I SEE YOU MARVEl - Felicitaciones a Avengers: Endgame por convertirse en el nuevo rey de la taquilla”.

Recordemos que Marvel Studios presentó su Fase 4, donde destacan las películas “Black Widow”, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, “Thor: Love and Thunder”, “Shang-Chi”, “The Eternals”.

Por otro lado, también se anunció que veremos series como “Wandavision”, “The Falcond and the Winter Soldier”, “What If...”, “Loki” y “Hawkeye”.