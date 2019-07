The Witcher: ¡Netflix estrena tráiler! Henry Cavill regresa como un cazador de monstruos

El pasado viernes 19 de julio se reveló, en la San Diego Comic Con 2019, el tráiler de la nueva serie de la plataforma de streaming, Netflix. “The Witcher” tendrá como protagonista a Henry Cavill (Justice League), despertando la emoción de los fanáticos.

“The Witcher” está basada en las novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski. Franquicia que alcanzó la popularidad mundial gracias a los videojuegos de CD Projekt Red.

Aquí podrás ver el tráiler de “The Witcher”.

“The Witcher” es una historia épica sobre destino y familia. Sé uno de los primeros en tener la exclusiva de la anticipada serie original de Netflix centrada en el famoso cazador de monstruos, Geralt of Rivia. Introdúcete en el mundo de “El Continente”, en donde los humanos, elfos, hechiceros, gnomos y monstruos pelean por sobrevivir y prosperar, y en donde el bien y el mal no se identifican fácilmente.

En el reparto de “The Witcher”, nueva serie de Netflix, tenemos a Henry Cavill (Mission Impossible), interpretando el papel de Geralt of Rivia. Así mismo, tenemos a Anya Charlotra (The ABC Murders, Wanderlust) como Yennefer y Freya Allan (The War of the Worlds, Into The Badlands) como Ciri. Otros talentos previamente anunciados incluyen a Jodhi May (Game of Thrones, Genius) como Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) como Eist, Adam Levy (Knightfall, Snatch) como Mousesack.

La serie de Netflix tendrá ocho episodios y estará a cargo de Lauren Schmidt, quien ya trabajó antes en “The Umbrella Academy”, “The Defenders” y la primera temporada de “Daredevil”.