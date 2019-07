Creador de Saint Seiya lanzara un nuevo manga en agosto [VIDEO]

Apuesta por el shonen. El número de septiembre de la revista RED de Akita Shoten Champion adelantó este viernes que Masami Kurumada (Saint Seiya) lanzará un nuevo manga basado en su serie de manga Fūma no Kojirō titulada Fūma no Kojirō: Jo no Maki (Capítulo Prelude) en el próximo número de la revista el 19 de agosto.

El manga tendrá una página a todo color y aparecerá en la portada del número. Esta será la primera entrega de la serie desde 2006.

La historia original comienza cuando la Hakuo Academy, una escuela secundaria centrada en las artes marciales, comienza a perder estudiantes frente a su escuela rival Seishikan debido a los planes inflexibles de este último. Para luchar contra Seishikan, Hakuo contrata al clan ninja Fūma, y ​​el clan envía al ninja Kojirō para ayudarlo. Kojirō pronto se enfrenta al propio clan ninja de Seishikan, el Yagyū.

El manga se publicó en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en 1982 a 1983, y tuvo una secuela titulada Fūma no Kojirō: Yagyū Ansatsuchō en Champion RED de 2003 a 2006. El manga inspiró tres OVA de 1989 a 1992 y una serie de televisión live action en 2007.