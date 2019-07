The Walking Dead: ¿Qué pasó con Negan en el final del cómic? [FOTOS]

Este mes llegó el final de The Walking Dead, una de las series de cómics más populares que conquistó al público lector con su trama de supervivencia con zombies y conflictos sociales.

De cara al cierre, fueron muchas las incógnitas que dejó el Issue 193 de The Walking Dead y el destino de Negan no fue algo que pasó desapercibido por la mayoría.

Bajo esa premisa, el creador del cómic Robert Kirkman reveló que no tiene planes de extender su cómic recientemente concluido con un spin-off centrado alrededor del solitario villano Negan, quien confirmó que aún estaba vivo después de un salto de tiempo de varios años revelado en el número 193, el último número de la serie. .

"Creo que es un rumor realmente genial. Teóricamente viviendo en esa granja. Teóricamente podría haber una historia que contar allí; “Es posible que sea mi trampa de escape si mi carrera alguna vez se mete en picada, simplemente lance un cómic de Negan”, dijo Kirkman cuando apareció en San Diego Comic-Con este jueves para su panel Skybound Presents: In Conversation with Robert Kirkman.

En resumen Kirkman expresó: “No hay planes hasta el momento, pero hay una opción allí, seguro”. No obstante bromeó: “Claramente he dicho demasiado, lamento responder a tu pregunta”.

Después de la muerte del protagonista Rick Grimes en el número 192, Kirkman insinuó que Negan, quien no había aparecido en el libro desde el número 174 en diciembre de 2017, donde se retiró a la soledad en una granja, se convertiría en el foco de la serie.

Más tarde se supo que esto era parte del planeado engaño de Kirkman para mantener la sorpresa del final inesperado de The Walking Dead. La táctica también involucraba solicitudes y cubiertas falsas para los próximos números.