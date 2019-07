It 2: ¿quién es y qué se sabe del actor que interpretará a Pennywise?

El tráiler final de It: Chapter Two fue presentado recientemente en la Comic-Con 2019.

La película, dirigida por Andy Muschietti, es protagonizada por el actor Bill Skarsgard; pero, ¿qué más se sabe de él?

Su carrera despegó cuando fue intérprete de Pennywise en la primera entrega de It, película basada en el famoso libro de Stephen King.

Pese a las críticas que le llovieron por la comparación con Tim Curry, actor de la primer versión, tras su empeño y esfuerzo logró construir el personaje, superando las críticas.

Skarsgard nació en Suecia y tiene 28 años. Es hijo del actor Stellan Skarsgard, reconocido por sus papeles en “Breaking the Waves”, “The Hunt for Red October” y “Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest”.

PUEDES VER It Capítulo 2: Mira el aterrador tráiler final del regreso de Pennywise

Cuando tenía 21 años obtuvo el premio Shooting Stars Award de la European Film Academy, por su interpretación de Simon en el filme Simple Simon.

Su primera película estadounidense fue The Divergente Series: Allegiant en 2016, en la cual dio vida a Matthew.

Además tuvo un papel protagónico en Netflix, como Roman Godfrey en la serie Hemlock Grove.