Helsinki sería el primer personaje gay de La Casa de Papel [VIDEO]

Alerta spoilers. El ingreso del actor argentino de Rodrigo de la Serna como ‘Palermo’ a ‘La casa de papel’, no solo tiene que ver con convertirse en una especie de ‘nuevo Berlín’ y lograr –en su memoria- el robo del oro del Banco de España. ‘Palermo’, amigo de Berlín, ingresa en la tercera temporada para-al parecer- mantener una relación sentimental con ‘Helsinki’ o por lo menos, conocerlo hace que el rudo personaje acepte su orientación sexual.

“¿Esto se va a publicar después del estreno, no?”, comentaba el actor de origen serbio Darko Peric y el elenco, en la rueda de prensa a la que asistió La República el miércoles en Bogotá. ¿Qué tan polémico podría ser? “¡¡¡Muchísimo!!!”, respondió de inmediato Alba Flores, ‘Nairobi’ provocando risas en la sala.

A su turno Álvaro Morte, ‘El Profesor’ opina. “A mí me gustaría pensar que una relación entre dos hombres no genera polémica”. Pero la actriz, alegó con bastante humor, que se trata más de los estereotipos, porque cabe señalar, el personaje del actor argentino, como en otras escenas, es obligado a disculparse con ‘Tokyo’ por hacerle un comentario sexista. “Ah no (no debería ser polémico), ¡pero es porque es Palermo!”.

El protagonista de esta historia, Darko Peric, más allá de asegurar que su personaje “sale del clóset”, se mostró entusiasta por hacer un personaje distinto, consciente de que no viene de un país de mente abierta. “Claro, él es un macho de Los Balcanes y el otro es un macho argentino. Y…de repente tenemos esto… para mí es un reto fantástico. Estoy súper agradecido de cambiar un poco… ya sabes muy bien: los tíos malos del Este, en las películas americanas y de Rusia. (Estoy agradecido de que) Helsinki lo cambie”.

Este sería el primer personaje de ‘La casa de papel’ que sería abiertamente homosexual, aunque en la segunda temporada se viralizó el beso que le dio Úrsula Corberó, ‘Tokyo’ a la hija del embajador británico. El elenco en general, saludó el hecho de que el guion intente cambiar estereotipos.