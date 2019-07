El Rey León: Entérate de su estreno, historia y más datos del clásico de Disney

Por la gran acogida de las nuevas versiones de las películas de Disney como “Maléfica”, “La Cenicienta”, “El Libro de la Selva" y "La Bella y la Bestia”, el estudio cinematográfico confirmó el 28 de septiembre de 2016 que Favreau dirija una nueva versión de “El Rey León” de 1994, pero en la versión live-action.

El clásico animado de Disney vuelve a la pantalla grande en su versión live-action. La película “El Rey León” está dirigido por Jon Favreau y el guion a cargo de Jeff Nathanson.

En una entrevista con Favreau, declaró que usarán la misma tecnología cinematográfica virtual que usó en “El Libro de la Selva”, lo cual asegura una excelente calidad de imagen y animará a más personas a ver la película.

Historia

La película se desarrollará en la sabana africana donde se celebra el nacimiento del futuro rey Simba, quien respeta y admira a su padre Mufasa, considerado como un rey digno de respeto.

Sin embargo, como en toda historia no puede faltar el villano y es Scar, hermano del rey, quién se encargará de destruir la paz de todos con sus malévolos planes. No obstante, no todo es tragedia, dos pintorescos personajes se encargarán de darle ese toque de humor y alegría que atraparán a cada uno de los espectadores.

Personajes de "El Rey León" de 1994. Créditos: Disney

Para los que vieron la primera versión, Timón y Pumba son dos clásicos personajes que ayudan a desarrollar la historia y sobre todo interpretarán la escena más conocida de esta película con la canción “Hakuna Matata”.

¿Cuándo se estrena “El Rey León”?

El gran clásico animado será visualizado tanto por fanáticos que vivieron la experiencia de ver la primera versión, como por la nueva generación que espera no solo un buen desarrollo de la historia, sino una excelente calidad audiovisual, estando a expectativa mundial.

Las fechas de estreno ya están anunciadas y serán las siguientes:

Perú: 18 de julio de 2019

Estados Unidos: 19 de julio de 2019

México: 19 de julio de 2019

España: 26 de julio de 2019

Argentina: 18 de julio de 2019

Mira el tráiler aquí

Disney lanzó el tráiler el 10 de abril de 2019 y las respuestas no se hicieron esperar, los comentarios eran variados y entre ellos los que no les agradaba por su versión live-action, sin embargo, la mayoría le da una oportunidad y esperan el estreno para opinar acerca de la película.