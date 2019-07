Netflix: Plataforma producirá el anime de ‘Alice in Borderland’ [VIDEO]

¿Apuesta por el anime? Netflix reveló este miércoles que lanzará una adaptación live action del manga de culto ‘Alice in Borderland’ (Imawa no Kuni no Alice) de Haro Aso en 2020.

El encargado de dirigir la serie será Shinsuke Satō (encargado del live action de Bleach y la película del anime Oblivion Island) mientras que el dúo Yoshiki Watabe - Yasuko Kuramitsu están escribiendo los guiones con junto a Satō.

El manga se centra en Ryōhei Arisu (pronunciado igual que “Alice” en japonés), un estudiante de secundaria masculino que se irrita con su intolerable vida cotidiana. Una noche, él acompaña a sus amigos vagos Karube y Chōta para pasar el rato en la ciudad. Sin embargo, la ciudad se cubre repentinamente de fuegos artificiales gigantes.



Cuando Ryōhei recobra el sentido, se da cuenta de que no hay nadie más alrededor. Al encontrarse en un mundo diferente, Ryōhei, Karube y Chōta se ven obligados a participar en juegos de supervivencia o morir de inmediato. Los tres lucharán por vivir mientra que buscan el camino de regreso a su propio mundo.

Asō comenzó a serializar el manga en la revista Weekly Shonen Sunday S (antes Shōnen Sunday Chō) de Shogakukan en 2010. La serie se transfirió a Weekly Shonen Sunday cuando entró en su arco final de la historia en marzo de 2015. El manga terminó en marzo de 2016, y Shogakukan publicó 18 Volúmenes de libros compilados. Los volúmenes 12, 13 y 14 del manga se enviaron con episodios originales de video anime (OVA).