Robert Downey Jr. cree que Iron Man no lo convirtió en un mejor actor

Viviendo quizás el mejor momento de su carrera, Robert Downey Jr. es uno de los actores más exitosos de la actualidad. Amasando una considerable fortuna gracias al Universo Cinematográfico de Marvel, el artista goza del apoyo generalizado del público fanático.

Retirándose del UCM por la muerte de Iron Man en Avengers: Endgame, Downey Jr. confesó que tiene en mente muchos proyectos en torno a su carrera actoral durante una reciente entrevista con el director Sam Jones.

El actor fue parte del programa Off Camera with Sam Jones para confirmar que su rol como Iron Man y Tony Stark había llegado a su fin y de manera definitiva.

“He tenido unos diez años increíbles y creativamente muy satisfactorios (...) ha sido un trabajo muy duro y he cavado muy profundo, pero tampoco he sido forzado a explorar nuevas fronteras sobre lo que podía ser mi vida personal y creativa tras todo esto”, reveló.

En sentido, Robert aseguró que nunca se sintió encasillado en un solo papel y que se encuentra listo para participar en nuevos proyectos como la tercera entrega de Sherlock Holmes, cinta que será dirigida por Dexter Flecher.

“Creando, asociándome y mezclándome con Tony Stark y el universo de Marvel(…) a veces ha sido incompatible con seguir siendo creativo”, dijo sobre su trabajo al lado de Kevin Feige, productor y presidente de la compañía.

De momento, gran parte del reparto de Endgame espera que la película supere a Avatar como la más taquillera de todos los tiempos para aprovechar el momento y anunciar sus nuevos proyectos.

¿Cómo consiguió Robert Downey Jr. el papel de Iron Man?

Robert Downey Jr. reveló que tomar el rol como Iron Man era un objetivo que se había planteado y no podía arruinar esa nueva oportunidad en Hollywood.

“Nunca lo había hecho antes, pero en ese momento me convencí a mí mismo que nadie más tenía chance (para el papel). Estaba demasiado preparado, demasiado seguro”, manifestó al programa de Howard Stern.