Zachary Levi confirma a Black Adam para Shazam 3! ¿Aparecerá Dwayne Johnson?

El pedido de los fans se hizo realidad. Dwayne Johnson, la popular ‘Roca’, sí será Black Adam, el némesis de Shazam. Sin embargo, tendrán que esperar hasta una tercera entrega. Así lo hizo saber el actor que interpreta al héroe de DC Cómics, Zachary Levi.

Sin embargo, la noticia bomba no sería solo esa, sino que Dwayne Johnson tendrá una película en solitario para, finalmente, poder enfrentarse al Capitán Marvel original, de esta manera, cerrar de manera épica su trilogía.

A continuación te dejamos las declaraciones de Zachary Levi para Comic Book.

“Puedo decir que, hasta donde sé, Black Adam no va a estar en la segunda película de Shazam, porque la idea es que quieren hacer su propia película de Black Adam. Y entonces sería, si hacemos una tercera de Shazam y una secuela de Black Adam en paralelo, esa sería en la que nos encontraríamos”.

Si bien esto aún no ha sido confirmado por parte de DC Cómics y Warner Bros, la información de que Dwayne Johnson sea Black Adam se cae de madura. Incluso, su película en solitario tendría a Jaume Collet-Serra e Hiran García como director y productor.

“Es porque él es el máximo villano de Capitán Marvel, Shazam. Son ‘doppelgangers’, el gemelo malvado de quien soy yo. Esa sería la batalla final”, finalizó Zachary Levi.

¿Quién es Black Adam?

Black Adam es el principal villano de Shazam, creado por Otto Binder y C. C Beck en 1945. El mago Shazam buscaba un campeón que heredara sus poderes. ... Cuando Teth-Adam pronunció la palabra “Shazam” no ganó los poderes del hechicero, sino los de seis dioses egipcios: Shu, Heru, Amón, Zehuti, Aton y Mehen.

¿Qué quiere decir Shazam?

Shazam es la nueva apuesta de DC Comics para películas con un estilo más alegre y colorido, encajando a la perfección con el personaje de “Shazam” el cual es el superhéroe en el que se transforma el niño llamado Billy Batson.

¿Quién es el verdadero Capitán Marvel?

Cómo Shazam fue Capitán Marvel mucho antes que Carol Danvers. El origen del personaje de Capitana Marvel es uno de las más rocambolescos de los cómics.