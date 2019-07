¿John Wick al rescate? ‘Keanu Reeves’ impide el atraco de un minimarket

Keanu Reeves es el actor del momento, gran parte de su renacimiento en Hollywood se debe a la saga de películas de John Wick, dirigidas por Chad Stahleski.

El intérprete cuenta con millones de fanáticos en el mundo, quienes le rinden diversos homenajes. Además, se sabe que cuenta con una humildad que pocos colegas suyos tienen.

En esta oportunidad se compartió un video en YouTube en donde puede verse a ‘Keanu Reeves’ salvando a un cajero de ser asaltado por un ladró que portaba un arma.

En las imágenes puede verse como Reeves le ofrece al atacante su propio dinero y el Mustang que usó en John Wick para que huya.

Sin embargo, la situación se pone tensa cuándo llega la policía y es el mismo actor quién se ofrece de rehén para calmar la situación.

A pesar que el video ha sido compartido en las redes sociales, el protagonista no es Keanu Reeves, sino un actor que tiene su rostro gracias a la tecnología ‘deepfake’.

El rostro de Reeves está combinado con el cortometraje filmado por los integrantes del canal Corridor, que han alcanzado un gran número de suscriptores gracias al video.

Esta no es la primera vez que se usa esta tecnología para producciones similares, hace unas semanas se publicó un video en dónde se puede ver a Sylvester Stallone como Terminator.

Keanu Reeves revela porqué lo vetaron de Hollywood durante 14 años

El intérprete contó cómo la empresa lo metió a “la cárcel de las películas”, por preferir participar en una obra teatral que, en la secuela de la exitosa película, Speed, de 1994 junto a Sandra Bullock.

Keanu Reeves en Máxima Velocidad

¿Por qué Reeves le dijo no a Speed 2? Bueno, la respuesta involucra a los guiones de ‘El abogado del diablo’ y la de una obra de Shakespeare en el teatro. Todo indica que el actor no quería hacer películas de acción seguidas por lo que optó por otro tipo de largometraje, decisión que no fue del agrado de la compañía.

Obviamente, Fox no estaba contento cuando su estrella abandonó el proyecto, y según Reeves, el estudio de cine comenzó a difundir “propaganda” contra él, diciendo que estaba de gira con su banda de rock, Dogstar, en lugar de hacer películas.

