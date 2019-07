John Wick 3: conoce como se filmó la escena de los caballos [VIDEO]

John Wick: Capítulo 3 - Parabellum, no se encuentra en cartelera pero es innegable el éxito y la aceptación que tuvo por parte del público y la crítica especializada.

La tercera parte de la saga protagonizada por Keanu Reeves, aún sigue dando que hablar y son muchos los detalles que se están revelando después de su estreno.

Una de estas curiosidades es la historia detrás de la escena de los caballos. Cómo se recuerda John Wick entró al establo que se encuentra en Central Park para esconderse de sus asesinos.

Después llega la escena que es recordada por el público, en donde se puede ver a ‘Baba Yaga’ montando un caballo para escapar de un grupo de motociclistas armados.

Detrás de cámaras de la escena de John Wick montado a caballo

Esta es una de las secuencias más recordadas de la película. Chad Stahelski, director de la trilogía manifestó que tuvo que pelear para que los caballos estuvieran dentro de la producción y cómo se le ocurrió la idea de introducir a las bestias.

“Estábamos caminando por Central Park y le pregunté al chico de localizaciones: ‘Oye, tío, ¿dónde guardan los caballos?’. ‘Justo ahí, tenemos un establo’. 'Quiero ir a ver el establo”. Esto llevó al equipo a poner encima de la mesa una nueva idea para la película antes, incluso, de que el guion estuve terminado: “John se encuentra con un establo”, indicó el cineasta.

Luego Stahelski se reunió con el equipo de coreografía para saber cómo realizar la escena y qué hacer para que los corceles dieran una patada a los enemigos de John Wick.

"Como doble de acción, hice algún entrenamiento hace años, hace casi 20 años, y me golpeó un caballo. Me mandó contra la pared. Por suerte, me dio en el brazo y en el hombro, pero no pude usar mi brazo durante una semana. Así que, empiezas a ver todas estas cosas y le preguntas al encargado de los caballos: '¿Cómo haces que un caballo dé una coz?'. Y le dio un azote en la parte de atrás", explicó el director.

El problema de esta idea fue el presupuesto. “Probablemente, gastamos tres veces más en ensayos y preparación que una película normal de acción. Nadie quería los caballos. Tuve que pelear por ello. La gente pensaba que era demasiado extraño”, concluyó.

Escena terminada de John Wick en el establo

