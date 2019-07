Tom Holland sería Milo Thatch en remake de ‘Atlantis: El Imperio Perdido’

A pocas semanas del estreno de “Spiderman: Far From Home”, su protagonista, Tom Holland, ha sido relacionado con el papel principal de una nueva película.

La cinta sería ‘Atlantis: El Imperio Perdido’, la cual fue estrenada por Disney en 2001 y es recordada con cariño por sus fans. De acuerdo a un medio estadounidense, la compañía ahora buscaría producir una nueva versión.

Esto obedecería a que la acogida de los remakes de los clásicos animados ha sido notoria. Un claro ejemplo de ello son ‘Aladdín’, ‘El Libro de la Selva’ o las próximas a estrenar, tales como 'El Rey León y ‘Mulan’.

Estas películas conquistaron el corazón de los fans de Disney, quienes esperan poder seguir viendo estos clásicos con actores reales en las cintas denominadas como ‘Live Action’.

De acuerdo al portal web de cine We Got This Covered, trascendió la información de que se está trabajando una nueva versión de Atlantis con Tom Holland.

Atlantis: El Imperio Perdido fue la primera película animada de Disney de acción y aventuras, ambientada en 1914 y basada en las historias de Julio Verne.

Narra la historia Milo Thatch, joven lingüista y cartógrafo, quien descubre un libro sagrado que lo llevará a la ciudad perdida de Atlantis, una civilización avanzada que se encuentra en las profundidades del océano.

La película tuvo una secuela en 2003, la cual se denominó Atlantis: el retorno de Milo, pese a la baja recaudación en taquilla de la primera versión.