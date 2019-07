Supergirl dejará de usar falda en la quinta temporada y adelanta episodio especial

Una de las series que más éxito tiene en el Arrowverso es ‘Supergirl’. Con la talentosa Melissa Benoist interpretando a Kara Danvers en la serie de drama y acción, no es para nada raro que el estudio haya decidido renovar por una quinta temporada.

En ese sentido, la propia actriz conversó con la revista Enterteiment Weekly sobre algunos detalles importantes de su personaje y cómo cumplió un importante sueño que tenía desde hace años.

Beonist expresó: “He querido dirigir un episodio desde la tercera temporada pero el año pasado no pude por temas de calendario, así que David Harewood lo hizo primero. Me he sentido atraída por ello a lo largo de dos temporadas porque conoces la serie tan bien, al personaje, su mundo, el tono de la serie… lo conoces todo tan bien que no puedes evitar imaginarte cómo harías ciertas escenas. Quiero jugar con eso”.

Asimismo, la estrella de CW y Warner Bros reveló que el trabajo de un director implica tomar en cuenta todas las voces de la producción y actuar de manera proactiva en todo momento. El episodio 17 será la oportunidad para que Melissa Benoist dirija la serie que la llevó a la fama.

Es una cuestión de hablar con los actores, asegurarte que todos se sienten creativos y colaborativos aunque haya grandes restricciones en el presupuesto y los efectos especiales. Me he dado cuenta que es como un juego de ajedrez. Mueves tu peón por aquí y entonces alguien te quita tu torre porque no puedes hacer una acrobacia que querías. Se trata de comprometerte y ser lo más creativo posible dentro de estos límites, un reto genial.

Hace unos días Benoist brindó algunas pistas del futuro de Kara Danvers durante una charla con Kevin Smith en Twitch. La actriz confirmó que el nuevo traje dejará atrás la falda roja para sustituirla por un par de pantalones de combate.

Si bien hay muchos fanáticos que extrañarán el traje original de la kriptoniana, esta nueva vestimenta le permitirá arremeter contra los villanos sin tener que preocuparse de algún descuido en el aire.

Poderes de Supergirl

Poderes y habilidades de Supergirl: Fisiología Kryptoniana: La estructura celular deSupergirl es mucho más densa, resistente, y biológicamente más efectiva que el tejido humano. Super Velocidad: Supergirl es capaz de moverse a una velocidad increíble por pura fuerza de voluntad