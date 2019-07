Se revela el personaje más fuerte de One Punch Man [FOTOS]

El anime, manga y webcomic de One Punch Man han presentado una serie de personajes que con sus poderes proclamaron ser los más fuertes, pero siempre terminaron siendo superados por Saitama o algún héroe de Clase S (que también son inferiores al calvo con capa).

Si bien Saitama ha demostrado estar en la cima en cuanto a poder mediante sus puños, hay una entidad presente en el webcomic que no muchos conocen y rivalizaría con el poder del maestro de Genos.

Durante la pelea contra los ejecutivos de la asociación de monstruos, es el Emperador Vagabundo quién revela la fuente de su poder. Frente a Zombieman, el mendigo afirma que el mismo Dios (GOD) le otorgó su poder al entender su unidad con la madre tierra, el cielo y la vida misma.

Pero no es hasta su derrota frente al héroe de Clase S que vemos cómo la entidad conocida como GOD le arrebata sus poderes dentro de una proyección en su mente hasta llegar a matarlo.

Esta fuerza de la naturaleza sería tan poderosa de matar a una persona sin estar presente en el campo evidenciando su omnipotencia y omnipresencia, no obstante, esta fuela primera y última vez que vimos a GOD en One Punch Man.

Para honrar la aparición de quién podría convertirse en el villano final o rival soñado de Saitama, un usuario de twitter llamado Cminglap dibujó el posible enfrentamiento entre el 'Calvo con Capa’ y GOD.

Mientras que algunos fanáticos de One Punch Man afirman que GOD podría ser una alucinación de Homeless Emperor, otros aseguran que la criatura suprema existe y tarde o temprano hará acto de presencia en el manga y anime de Saitama. De momento tendremos que esperar alguna declaración oficial de ONE (autor de One Punch Man) al respecto.

¿Qué pasó en One Punch Man 2x12?

En este episodio continúa la pelea entre Bang y Garou. La balanza se inclina hacia el maestro y Garou recuerda el accidente que tuvo con un niño y sus compañeros que lo golpeaban . Es en ese momento en donde decide ser más fuerte y demostrar que al convertirse en un monstruo podría vencer a quién sea.

Garou se soprende al ver que Bang no se contiene y como con la ayuda del anciano Bomb lo atacan, a pesar que se encuentran mal herido. Es en ese momento en que usa el cuerpo de la 'Ametralladora de la Muerte', para tener una pequeña ventaja, sin embargo Bomb lo detiene.

A pesar de su enojo, el ‘Cazador de Héroes’ es salvado por un pájaro. La criatura llama al ‘Ciempiés Anciano Centichoro’, quién se distrae a los héroes para que los villanos escapen.