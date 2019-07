¿El retorno de Jafar? Disney estrenaría Aladdin 2

La secuela llegaría a los cines. El live-action de Aladdin se ha convertido en una de las películas más taquilleras de 2019, a pesar que las proyecciones no eran tan altas.

El reboot del clásico animado cuenta con una recaudación que sobrepasa los 960 millones de dólares. Por tal motivo, Disney estrenaría la segunda parte en los próximos años.

De acuerdo a la web We Got This Covered, la secuela de la historia estaría en desarrollo y tomará como base la película animada “Aladdin: El Retorno de Jafar“.

“Gran parte del elenco de la primera película volvería, pero dado que el proyecto está solo en la más temprana etapa de desarrollo en este momento, no está claro si Guy Ritchie volverá para dirigir la secuela”, se lee en el portal.

La noticia tiene sentido ya que un ejemplo claro ‘Maléfica’, película que tuvo una recaudación inferior a Aladdin pero que tendrá una secuela próxima a estrenarse.

¡Aladdin la sigue ‘rompiendo’! Live Action supera en taquilla a la original

Hace veintisiete años, se estrenó ‘Aladino’, la película con mayor recaudación de ese año con $ 504 millones. Superando a cintas como ‘Solo en Casa 2: Perdido en Nueva York’ y ‘Batman Vuelve’, siendo la primera cinta animada que recaude más de $ 200 millones.

Pues ahora, ha sido vencida por su propio live action, la cual obtuvo hasta ahora un total de $ 604 millones a nivel mundial, de los cuales solo en Estados Unidos llevan recaudados más de $ 232 millones.

Sin duda alguna, Disney la sigue rompiendo pues en la taquilla del 2019 con ‘Avengers: Endgame’, ‘Capitana Marvel’ y ahora ‘Aladdin’. Y eso que aún falta por estrenarse ‘El rey león’ el próximo 19 de julio.

‘Aladdin’ está dirigida por Guy Ritchie e interpretada por Will Smith, Mena Massoud y Naomi Scott.