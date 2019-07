Spider-Man: Jake Gyllenhaal comparte singular foto de Mysterio, ¿el villano está vivo?

La siguiente nota contiene SPOILERS sobre Spider-Man: Far From Home, por lo que si no has visto la última película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), deberás salir corriendo de esta nota, de lo contrario, adelante.

En la batalla final entre Spider-Man y Mysterio en uno de los puentes de Praga vemos como el villano muere a manos de los drones. Sin embargo, Jake Gyllenhaal, el actor que interpreta al némesis habría revelado que su personaje permanece con vida y nadie se dio cuenta.

PUEDES VER Dragon Ball Super: Filtran trajes especiales que usarán Gokú y Vegeta para vencer a Moro

El actor reveló una curiosa imagen detrás de cámara, donde se le puede ver con una camisa de flores junto a uno de los integrantes de su organización. Esta podría ser una foto cualquiera, sin embargo, no es así pues aparece en una crucial escena de Spider-Man: Far From Home.

En las redes sociales detectaron que Mysterio aparece detrás de Peter Parker cuando este está llegando del aeropuerto. Los fans empezaron a especular que esta sería al final de la película, cuando terminan las vacaciones y regresa a Nueva York.

Sin embargo, no es así. La escena a la que se refiere Jake Gyllenahl es cuando el joven está llegando a Venecia, en el comienzo de sus vacaciones. Lo curioso es que, desde antes que tengan su encuentro, Mysterio ya sabía la identidad de Spider-Man.

Como se sabe, en las escenas post créditos de Spider-Man: Far From Home vimos al villano mandar un video editado, donde revelaba que el arácnido le había asesinado y mostraba su verdadera identidad frente a todo el mundo.