Robert Downey Jr. revela el secreto del traje de Iron Man en Avengers: Endgame

La despedida de Iron Man fue uno de los golpes más duros que dejó Avengers: Endgame al Universo Cinematográfico de Marvel. Sacrificando su futuro a manos de las Gemas del Infinito, Tony Stark salvó a todo el universo de los oscuros planes de Thanos.

En ese sentido, el actor que interpreta al multimillonario vengador, Robert Downey Jr., se presentó en el programa Off Camera with Sam Jones para hablar sobre la cruzada heroica que inició el vengador luego de huir de su secuestro hasta entregar la vida por el bien de todos.

Aprovechando que la mayoría de fanáticos del UCM ya vieron la cuarta película vengadora, Downey Jr expuso la verdad de la última armadura que utilizó su personaje en las películas de Marvel. La batalla contra Thanos era algo que Stark no podía superar.

”El último traje no estaba diseñado para que él sobreviviera. El primero siempre iba de “esto puede sacarme a mí, a mi ego y mi preciosa forma física de esta cueva. Una vez en el desierto la caballería puede llegar y llevarme de vuelta a mi estúpida vida”. La última no está diseñada para hacer el trabajo y contarlo. Esa es la mitología del gran Joseph Campbell de que, al final, dejas de ser un héroe afortunado y eres capaz de hacer el último sacrificio, dar tu vida, a pesar de tu familia y tu deseo de no hacerlo, para que la comunidad pueda prosperar.”, indicó.

Esto aclararía ciertos rumores que especulaban sobre la pésima planificación del vengador de hierro al crear tecnología de captura de gemas sin fabricar una armadura que soporte el poder del guantelete del infinito.

En tanto Avengers: Endgame se encuentra solo a 8 millones de dólares americanos de pasar a Avatar como la película más taquillera de todos los tiempos. Solo queda esperar ver que estrategia recurrirá Marvel para superar la cinta de James Cameron.

¿Cuál es la primera película de los Avengers?

La primera película estrenada del MCU fue Iron Man (2008), iniciando la primera fase de películas culminando con The Avengers (2012). La fase dos comenzó conIron Man 3 (2013), y concluyó con Ant-Man (2015).

¿Cómo consiguió Robert Downey Jr. el papel de Iron Man?

Robert Downey Jr. reveló que tomar el rol como Iron Man era un objetivo que se había planteado y no podía arruinar esa nueva oportunidad en Hollywood.

“Nunca lo había hecho antes, pero en ese momento me convencí a mí mismo que nadie más tenía chance (para el papel). Estaba demasiado preparado, demasiado seguro”, manifestó al programa de Howard Stern.

¿Qué es Avengers Assemble?

Stan Lee no tardó en dar el con eslogan perfecto para el grupo nacido en 1963. En el número 10, Thor pronuncia un vistoso “Avengers, ¡Assemble!!” para reunir a Ant-Man (Giant-Man ya en aquel momento), Avispa, Iron Man y Capitán América contra el Barón Zemo y sus Maestros del Mal.