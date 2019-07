Sasuke Retsuden: ¿Una historia de amor? Nuevo manga de Sasuke y Sakura llegará en agosto

¡Sorpresa total! El creador de Naruto Shippuden, Masashi Kishimoto, no descansa nunca. Tras finalizar la historia del ninja y empezar un nuevo manga, Samurai 8, se encuentra trabajando en un crucial spin-off, dejando con la boca abierta a los fanáticos de esta serie.

Sasuke Retsuden es el nombre del nuevo manga de Kishimoto, el cual está basado en la historia de Naruto Shippuden y tendrá como personajes principales a Sasuke y Sakura. Gracias a Reddit se pudo conocer la portada de este spin-off destacando la frase “Mr. & Ms. Uchiha”.

PUEDES VER Los Simpson parodian Stranger Things por los 30 años de su “Casita del terror

El usuario de Reddit, ObitoFan reveló la portada del spin-off Sasuke Retsuden, en la que se puede ver a Sasuke y Sakura, quienes al parecer, se embarcarán juntos a una peligrosa misión. Esto ayudará también a llenar los vacíos de su relación durante el lapso de tiempo entre Naruto Shippuden y Boruto Naruto Next Generation.

El título de Sasuke Retsuden es The Uchiha Descendants y Heavenly Stardust y estará escrita por Jun Esaka mientras que Masashi Kishimoto se encargará de realizar las portadas. Este nuevo manga explorará una historia completamente original y nunca antes vista.

Esta es la portada de Sasuke Retsuden. Foto: Reddit.

El spin-off de Naruto Shippuden empezará a emitirse a partir de agosto bajo la marca Jump J-Books. Así mismo, contará con tres novelas. La primera, Naruto: Kakashi Retsuden: The Sixth Hokage and the Failure Boy se lanzó a principios de este año.

En 1999 se estrenó en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha el manga Naruto. La obra, creada por Kishimoto, narra la historia de un joven ninja, con un demonio sellado en su interior, con deseos de convertirse en el próximo Hokage de la Aldea de la Hoja.

¿Ya escuchaste Vértigo? Acá te dejamos el último PODCAST donde hablamos de Spider-Man: Far From Home y Stranger Things.

Suscríbete a Vértigo: El podcast de Cine y Series de La República lo puedes escuchar desde nuestra web, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Ivoox. Solo tienes que darle clic a ‘Seguir’.

¿Cuál es el significado de Naruto Shippuden?

Naruto: Shippūden es una adaptación del anime de la segunda parte del manga, tiene lugar dos años y medio después de que Naruto partiera de Konohagakure con Jiraiya.

¿Qué año salió Naruto?

Dirigida por Hayato Date y producida por los estudios Pierrot, junto a TV Tokyo, la adaptación al anime de Naruto se estrenó en Japón el 3 de octubre de 2002. Con un total de 220 episodios, la primera parte finalizó sus transmisiones el 8 de febrero de 2007.

¿Cómo se creó Naruto Shippuden?

La primera temporada duró 220 episodios, y poco después se creó una secuela, Naruto: Shippūden, cuya emisión empezó el 15 de febrero de 2007 hasta 2017.

Naruto: conoce la nueva obra del creador del manga y anime

Compartido por la revista Viz Media, el crossover entre Naruto y el protagonista de Samurai 8: The tale of Hachimaru muestra como el ninja realiza un ‘Jutsu de Invocación’ pero el resultado no es el esperado; invocó a Hachimaru, protagonista del nuevo manga de Kishimoto.