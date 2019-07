Millie Bobby Brown de Stranger Things: ¿Qué pasó con los poderes de Eleven?

Ya se encuentra en Netflix la tercera temporada de Stranger Things y miles de usuarios la han calificado como la mejor de todas.

Ahora que se confirmó una cuarta parte de la serie, los fanáticos se preguntan qué pasará con Eleven y sus poderes.

Les advertimos que a continuación habrá grandes spoilers, si no has visto la serie no continúes. Advertido estás.

En el último episodio se revela que Eleven perdió sus poderes luego que el ‘Desalluamentes’ la atacara en la cabaña de Hopper.

Muchos fanáticos se quedaron impactados con la escena y cree que el personaje ya no podrá combatir a las criaturas que viven en 'El Otro Lado'.

Sin embargo, Millie Bobby Brown habló sobre su personaje en una entrevista para Entertainment Weeklyn.

La actriz reveló que Eleven es poderosa con o sin sus poderes y que en la temporada 4 de Stranger Things se explorará más a su personaje.

Sin embargo, los hermanos Duffer son lo que tienen la última palabra y sabrán que sucederá con Eleven en los nuevos capítulos.

Netflix: Stranger Things 3 bate récord de audiencia

Según da cuenta el gigante del streaming Netflix, la tercera temporada de serie ochentera Stranger Things batió récord de sintonía con 40,7 millones de cuentas que ya la vieron desde su estreno en la plataforma el pasado 4 de julio.

Así lo anunció Netflix en su perfil oficial de Twitter. “Eso es más que cualquier otra película o serie (en Netflix) en sus primeros cuatro días y 18,2 millones de cuentas ya han terminado de ver la temporada completa”, aseguran voceros oficiales de la plataforma, que pocas veces suele publicar sus cifras de audiencia.

Stranger Things, la serie creada y producida por los hermanos Duffer, se convirtió en todo un suceso desde su estreno no solo por la historia sino por estar perfectamente ambientada en la década de los ochenta, al punto que hoy por hoy cuenta con una importante comunidad de fans en todo el mundo.