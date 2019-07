Keanu Reeves revela porqué lo vetaron de Hollywod durante 14 años

El secreto mejor guardado fue revelado al fin. Keanu Reeves se ha convertido en uno de los actores de Hollywood más populares en los últimos meses. El intérprete no solo llegó a las salas de cine con una nueva cinta de la trilogía de John Wick, sino también se sumó al reparto oficial de Toy Story 4.

Pero no todo ha sido bueno para Reeves, en una reciente entrevista para GQ, el actor reveló que Fox lo vetó durante 14 años por rehusarse a hacer Speed 2 (Máxima velocidad).

El intérprete contó cómo la empresa lo metió a “la cárcel de las películas”, por preferir participar en una obra teatral que, en la secuela de la exitosa película, Speed, de 1994 junto a Sandra Bullock.

Keanu Reeves en Máxima velocidad

¿Por qué Reeves le dijo no a Speed 2? Bueno, la respuesta involucra a los guiones de ‘El abogado del diablo’ y la de una obra de Shakespeare en el teatro. Todo indica que el actor no quería hacer películas de acción seguidas por lo que optó por otro tipo de largometraje, decisión que no fue del agrado de la compañía.

Keanu Reeves en ‘El abogado del diablo’

Obviamente, Fox no estaba contento cuando su estrella abandonó el proyecto, y según Reeves, el estudio de cine comenzó a difundir “propaganda” contra él, diciendo que estaba de gira con su banda de rock, Dogstar, en lugar de hacer películas.

Keanu Reeves en Constantine

“No volví a trabajar con Fox hasta The Day the Earth Stood Still,” confesó. Eso fue en 2008.

El actor mencionó que antes de elegir a Jason Patric como protagonista de Speed ​​2, Fox le ofreció un sueldo de $ 11 millones para repetir el papel de Jack Traven, pero pese a dicho ofrecimiento, no aceptó.

Pese a todo, Keanu Reeves cumplió su condena en la ‘cárcel de películas’ y salió ganador, ahora es uno de los actores mejores pagados y con mayor aceptación de los espectadores.

¿Cuál es el significado del nombre Keanu?

Keanu es un nombre Hawaiano que significa “brisa fresca”. Se deriva de las palabras ‘ke’, ‘uno’ y ‘anu’ ‘cool’.

¿Ya escuchaste Vértigo? Acá te dejamos el último PODCAST donde hablamos de Spider-Man: Far From Home y Stranger Things.