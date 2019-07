Dr. Stone 1x02 ‘Rey del mundo de Piedra’: Aparece el villano del anime [VIDEO]

Dr. Stone 1x02 ONLINE Español | Este viernes se estrenó el segundo episodio del anime de temporada que se ha convertido en una de las sorpresas durante esta tanda de estrenos de verano en Japón.

Luego de presentar un mundo post apocalíptico donde Senku y Taiju revivieron tras haber pasado convertidos en piedra durante 3700 años, los protagonistas se enfrentan a un nuevo reto en este capítulo 2 de Dr. Stone.

Dr. Stone 1x01 - ‘Rey del Mundo de Piedra’ - Resumen

El capítulo comienza con Senku y Taiju conversando sobre a quién revivirán primero con la formula de despetrificación. El científico le da la responsabilidad a Taiju, quien no duda en elegir a Yuzuriha como la primera persona en ser despertada del sueño eterno.

Sin embargo, camino a su refugio ambos son atacados por un grupo de leones que termina persiguiéndolos por toda la selva. Senku decide no abandonar a Taiju y ambos terminan reviviendo a Tsukasa ‘El Primate más fuerte’ de la academia. Con su fuerza, el poderoso jóven derrota al león de un golpe y promete que defenderá al grupo de cualquier amenaza.

Tsukasa demuestra su fuerza y habilidades para cazar frente a Senku y Taiju. Mientras que el grupo se alimenta de la pesca del día, Senku habla de las propiedades del Carbonato de Calcio, un elemento que les permitirá traer a la civilización tecnológica de regreso, pero Tsukasa muestra una reacción algo extraña.

Senku sospecha sobre Tsukasa y decide no revelar el cuarto uso del Carbonato de Calcio. A la mañana siguiente, ambos conversan en la playa sobre qué harán con el Mundo de Piedra y la gente que está petrificada. Senku afirma que planea revivir a todos, pero Tsukasa discrepa y destruye la estatua de un adulto. El primate explica que están en un mundo puro que solo debe ser gobernado por los jóvenes y no los poderosos y corruptos del pasado. Antes de destruir otra estatua, Senku lo para y advierte que no le permitirá asesinar en el reino de la ciencia.

¿Quién es el autor de Dr. Stone?

Boichi (Sun-Ken Rock) e Inagaki (autor de Eyeshield 21) son los autores de Dr. Stone. Ambos lanzaron el manga en Weekly Shonen Jump en marzo de 2017.

Sinopsis de Dr. Stone

Dr. Stone cuenta la historia de dos adolescentes, Senku y Taiju; Senku se caracteriza por ser sumamente inteligente además de pertenecer al club de química de su escuela mientras que Taiju, no es demasiado inteligente como él, pero lo compensa con su gran fuerza física y que está enamorado de una linda estudiante de nombre Yuzuriha, de la que pretende confesarse. Cuando está por declarar su amor a su compañera de clases, una luz enceguecedora de origen desconocido provoca que los seres humanos sin excepciones y las aves se conviertan en piedra. Como consecuencia, la sociedad tal como la conocemos y la civilización se desmorona. Pasan miles de años y Taiju finalmente logra liberarse de la petrificación gracias a su amigo Senku el cual pudo liberarse medio año antes.

Dr. Stone 1x01 - ONLINE y SUB ESPAÑOL